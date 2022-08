Familias de la colonia El Triunfiuto del poblado Miguel Alemán no cuentan con electricidad desde hace días

Entre 40 y 50 familias de la colonia El Triunfito, de la Comisaría Miguel Alemán, no cuenta con electricidad desde hace cuatro días, debido a la descompostura de un transformador, y desde el domingo pasado los afectados tienen tomadas las instalaciones de la CFE.

Susana, una de las perjudicadas por la falta de energía eléctrica, platicó que desde hace varios años, muchos de sus vecinos están conectados al poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de manera irregular, por medio de “diablitos”.

Tal situación provocó que el trasformador que estaba en el poste se quemara y generara un apagón, afectando también a los usuarios que sí tienen contrato con la compañía de luz, quienes exigen la reparación inmediata, pero la CFE ya emitió su veredicto, aseguró Susana.

“De los tres sectores, un sector no tiene luz desde hace cuatro días. El transformador tronó, no hay transformador, y el ingeniero que trabaja aquí en Comisión Federal del poblado, no lo quiere cambiar, está renuente a cambiarlo.

Estoy hablando de gente que trabaja por el diario”, destacó, “entonces, les dijo: ‘Pues págame una mufa colectiva y págame un transformador, estamos hablando de alrededor de 300 mil pesos, como para 40 personas. ¿De dónde estas personas podrían pagar una suma tan alta?”.

La residente de El Triunfito mencionó que en esa zona del poblado, viven personas de escasos recursos y que ganan trabajando entre mil y mil 200 pesos a la semana, y no pueden pagar un transformador.

Condiciones inhumanas

La reportante indicó que las condiciones en las que desde hace días están viviendo los pobladores de Miguel Alemán son inhumanas, ya que la humedad y las temperaturas están insoportables, y necesitan tener electricidad para poder sobrevivir estos días.

Hace varias semanas se formó una mesa de diálogo entre autoridades municipales y los involucrados en el problema, resaltó, y se acordó un proyecto que se está estudiando para llegar a una solución, pero el resultado es a lago plazo.

Se está avanzando en el proyecto. En la reunión que tendremos en la tarde se va a hablar sobre los avances del proyecto, pero es un proyecto a largo plazo, tal vez a un año. Entonces, ahorita la gente está desesperada, con los niños deshidratados, el calor está insoportable, ahorita”, externó.

Susana aseguró que en su caso particular, sí cuenta con contrato de la CFE, pero su conexión pertenece al poste donde están alrededor de 50 diablitos y al no funcionar el transformador, tampoco cuenta con electricidad, por eso decidieron manifestarse afuera de las oficinas de la compañía de luz para exigir una solución.