Familia lo pierde todo en incendio de su casa

En unos minutos la casa de Ana Lizeth Aguayo quedó convertida en cenizas, pues un incendio le arrebató a ella y a sus tres hijos el único lugar seguro que tenían.

La familia se quedó sin nada: Ni casa, ni muebles, ropa o calzado, solamente con lo que traían puesto. Ana Aguayo, de 26 años, dijo sentirse devastada la ver su casa en llamas, después en cenizas y ahora solamente un pedazo de terreno, pero no todo es malo en su vida, pues gracias a sus vecinos ha tenido un lugar dónde dormir junto a sus tres hijos.

“Pues se me quemó la casa, todo lo que había adentro se quemó y no quedó nada. La gente sí ha venido a ayudarme gracias a Dios y me han traído despensas y material para que levante aunque sea un cuartito porque pues no tenemos nada.

Ahorita me están prestando el desayunador comunitario que hay en la invasión, aquí estamos mis tres hijos y yo porque no tenemos prácticamente nada, pero esto es de gran ayuda mientras consigo material para levantar otra vez nuestra casita”, contó.

Ana Aguayo vive en la invasión Nueva Ilusión, por la calle Quintero Arce, entre Angélica Michel y Calle I.

“Tengo dos niños, uno de 12 y otro de 10 años, tengo una niña de 9 años y ellos tampoco tienen nada, salieron junto conmigo con lo que traían puesto y pues eso me puede mucho”, manifestó.

Si usted está en posibilidad de apoyarlos puede visitarlos en el desayunador de la colonia o bien puede comunicarse con Ana Aguayo a través de una vecina al teléfono 66 21 67 84 79.