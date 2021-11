Día de Muertos en Hermosillo: Familia le arregla la tumba a la abuela y le lleva serenata

HERMOSILLO.-Año con año, Anel Vargas acude en compañía de su familia al panteón Municipal Sahuaro a visitar a su abuela Rosa María Maldonado.

"Ya es una tradición. Venimos mi mamá y mis tías, mis otros tíos no pudieron porque algunos viven en el otro lado pero no hay año que no vamos a visitarla", contó.

Le decoran el lugar

Con arreglos florales, la familia Bejarano Maldonado y Vargas Bejarano decoraron lo que fue el lugar del último descanso de su querida abuela.

Te puede interesar: Gabriela visita la tumba de su angelito como cada año

Así mismo, le llevó a su familiar un conjunto para que tocara las canciones favoritas en vida de su ser querido, mientras recordaban las experiencias que pasaban juntos.

"Para mí es importante porque buscamos preservar las tradiciones y la memoria viva de mi abuela", puntualizó.