Familia de vendedor de manzanas hará una tamaliza

Una tamaliza hará hoy Judith Ortiz para ayudar a esposo, Alfredo Rivera Islas, el vendedor de manzanas que estaba dispuesto a regalar 50 piezas de sus productos a quien le donara sangre para su operación de hernia en el ombligo.

La cirugía la habían solicitado desde hace varios meses y la falta de un donador de sangre O negativo había sido el principal impedimento para realizarla. Al darse a conocer su caso, todo cambió para bien.

Fue operado en la Unidad de Especialidades Médicas de Cirugías Ambulatorias (Unemeca), pero ahora Alfredo no puede trabajar.

Teníamos como mil 500 pesos guardados, pero ya casi me lo acabo porque he estado pagando taxis para ir y venir porque no lo puedo traer en camión (para revisión médica), compré verdura y frutas y eso".