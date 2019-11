Familia de ocho integrantes se queda sin nada; necesitan apoyo

HERMOSILLO, Sonora.- Una familia de ocho integrantes que vive en la colonia Villas del Real lo perdió todo en un incendio y ahora necesitan el apoyo de la comunidad para salir adelante pues se quedaron sin nada.

Brissia Gabriela Gálvez Valenzuela, de 24 años de edad, es madre de cinco niños de 7, 5, 3, 1 y 4 meses de edad, con quienes vive a lado de su esposo, de 20 años, y su padre, de 52, en la cerrada De la Canela, al Norte de la ciudad.

Detalló que eran alrededor de las 10:00 horas del pasado sábado, cuando en cuestión de minutos el fuego arrasó con todo a su paso.

"Ya cuando me fijé que era el sillón", dijo, "le hablé a mi vecino para que me ayudaran, pero no pudimos hacer nada, a la última que pude sacar fue a la niña, porque había demasiado humo y ya no pude sacar nada".

La joven madre recordó que apenas alcanzó a salir junto con sus hijos del predio cuando comenzaron a explotar los vidrios de las ventanas y sus pertenencias eran devoradas por las llamas, mientras que su esposo y su padre habían ido a trabajar.