Factores sociales y ambientales han aumentado consultas médicas en adultos mayores: Secretaría de Salud del Estado

Las consultas médicas en personas de la tercera la edad han aumentado más de un 20%, en los centros de salud, por el aumento extremo de temperaturas, afirmó Julio Cesar Ortega Briseño, médico responsable del área de envejecimiento en la Secretaría de Salud del Estado.

Las razones de este aumento ha sido influenciado por varios factores, tanto sociales, como ambientales, señaló, ya que las temperaturas este año han sido aún más drásticos, que lo que las personas están acostumbradas.

Así mismo, se ha buscado crear conciencia en la población al respecto, y enseñarle manera de prevenir estos problemas médicos.

Principalmente vemos que las personas adultas mayores no tienen las condiciones adecuadas, que no tienen aires acondicionados, todavía manejan culers, o que salen a horas que no son debidas y eso ocasiona que se deshidraten. Las temperaturas han sido bastante diferentes a años anteriores y eso ha creado la necesidad de generar estrategias para concientizar a la población y decirles que hay que dejar de exponerse al sol, no salir entre las 11:00 y las 05:00 de la tarde, tomar más agua, electrólitos, todas esas herramientas para lograr que la población esté preparada para estas temperaturas”, dijo.