FOTOS: Las millas deportivas en Hermosillo son inseguras consideran los ciudadanos

En las cuatro millas más grandes que hay en Hermosillo se han cometido delitos y ante esto José Ángel Román Rodríguez, director de la Policía Preventiva, pide a la comunidad tomar medidas de seguridad y pertenecer a los comités Creces.

Estas millas son: Universidad de Sonora, Estadio Sonora, Progreso y Centro Ecológico.

De acuerdo con la Policía Municipal del 16 de septiembre del 2021 al 08 de marzo del 2022 los elementos de seguridad arrestaron a 16 personas por diferentes delitos en la milla del Progreso, que abarca desde la avenida Olivares hasta el bulevar Quiroga.

Los motivos fueron: Seis por portación de arma prohibida, cuatro por posesión de droga, dos por robo a persona, dos por robo a comercio y dos por robo a Gobierno municipal.

En un recorrido hecho por esta Casa Editorial en el cruce de las calles General Piña y Progreso se observó a un aparato de acero para hacer ejercicio derribado.

“Tiene poco este que lo tumbaron, todavía anteayer no estaba caído, lo tumbaron hace poco. En la tardecita es cuando se miran muchos mariguanos aquí, andan caminando aquí se meten para dentro del canal y de ahí salen”, expuso Ernesto Ochoa, de 58 años, usuario del lugar.

Este mismo cruce cuenta con puente desnivel para el peatón que no es utilizado porque lo consideran inseguro, ya que está sucio, oscuro y se exponen a que infractores los acorralen.

No lo he usado ese puente porque hay mucha inseguridad. Creo que falta iluminación y más vigilancia, porque muchos vagabundos ahí se quedan a dormir. Y es bien peligroso pasar por el bulevar porque los carros que dan vuelta no se detienen”, comentó Fabiola Ulloa, de 35 años, usuaria de esta milla.