FOTOS: Está “ingrata” la carretera Hermosillo a El Novillo

Carros averiados y graves accidentes han provocado los baches que hay en el tramo carretero de Hermosillo a El Novillo.

En un recorrido hecho por EL IMPARCIAL se pudo constatar el mal estado de dicho tramo carretero, coincidiendo con el sentir de ciudadanos de Villa Pesqueira, Mazatán y El Novillo.

Algunos hoyos abarcan doble carril, hay tramos que tienen desperfectos se extienden hasta por 20 metros y al estar ubicados en curvas o en bajadas sorprenden hasta el conductor con más pericia.

Está muy ingrato, está la gente enojadísima por eso, se descomponen las suspensiones. Le digo a los de la Junta Local de Caminos, de perdida llenarlos de tierra para que no se frieguen los carros, no hay uno que no llegue rezongando por la carretera”, explicó Emilia Borbón Encinas, habitante de El Novillo.