Ezequiel pasa Navidad en hospital porque su bebé recién nacido requirió atención por problemas respiratorios

HERMOSILLO, Sonora.- Esta Navidad no todos pudieron pasarla en casa, en compañía de la familia y con apertura de regalos, pues en el caso de Ezequiel Pacheco, por cuestiones de salud, su familia la pasó en un hospital.



Ezequiel Alberto Pacheco Ramírez, de 28 años, llegó a urgencias al Hospital Infantil del Estado (HIES) porque su bebé recién nacido requirió atención médica el pasado 23 de diciembre por problemas respiratorios.



El niño acompañado de la mamá fue trasladado en ambulancia de Agua Prieta a Hermosillo para que el pequeño recibiera atención médica especializada.



Él y su hija la mayor, de 5 años, se vinieron de raite con una de sus cuñadas que amablemente los acompaña al hospital.

Para su hija en esta Navidad no hubo juguetes porque el dinero que ahorraron lo utilizaron para hospedarse y para comprar alimento.



Ezequiel Pacheco comentó que es avicultor, retira panales de abeja de los domicilios y vende miel.



Traje miel, pero no he podido vender porque me la he llevado aquí, traje tres grandes y dos chicos”, expuso.