Extranjeros en Sonora: Llega de Venezuela con grandes sueños

HERMOSILLO, Sonora.- El sueño de instalar su propia boutique de alta costura es algo que para Dolly Xiomara Ojeda de Alegría no es imposible, pues con trabajo y esfuerzo espera volver a hacer lo que hacía antes en su natal Venezuela: Vestidos de novia y quince años.



La crisis obligó a Dolly y su esposo a dejar Venezuela hace dos años y llegaron a Hermosillo a instalarse con unos familiares, quienes les han brindado su apoyo en todo.



Dolly se casó con un sonorense, ambos vivieron 32 años en Venezuela y al salir de ahí no dudó en seguirlo a su antiguo hogar, Hermosillo, donde los dos están luchando para tener algo estable y seguro.



"Nos vinimos para acá por la falta de alimentos, medicinas, por la inseguridad; mi esposo es de acá y mi hijo se vino primero con su esposa y aquí nació su hijo, luego nos vinimos nosotros y aquí estamos", contó.



Haber dejado todo en Venezuela ha sido duro para Dolly Xiomara, pues de haber tenido una boutique de alta costura junto a su hermana en la cual ganaban bien y tenían sus propias empleadas, ahora debe empezar de cero.



"Allá empezamos a batallar cuando se dañó la situación, estábamos muy bien allá, bien económicamente, estábamos en buena situación y para mí eso ha sido un cambio muy fuerte, pero hemos salido adelante.



"Lo que más extraño es al resto de mi familia que tengo allá, quedaron dos hermanas, sobrinas; la que es médico se tuvo que salir porque estaba en un hospital, pero a veces le pagaban y a veces no, eso duele porque mi familia pasa hambre y eso de verdad que duele", enfatizó.



Dolly Xiomara llegó a Hermosillo con tres máquinas de coser para comenzar de cero, y como dijo ella: "Yo no soy mujer que se deje vencer, yo le echaré ganas para hacer un poco de lo que hacía en Venezuela porque me encanta la alta costura".



Dentro de la comunidad venezolana en esta ciudad, Dolly Xiomara se ha dado a conocer por su forma de coser, los detalles que tiene con los diseños, al grado de que varias personas ya le han pedido vestidos de novia, de graduación y de quince años.





LO QUE MÁS LE GUSTA



El clima fue algo a lo que Dolly Ojeda de Alegría se tuvo que adaptar y aunque en esta temporada de verano procura no salir a la calle, dijo, tiene que hacerse como los hermosillenses, que aguantan más de 45°C.



"Acá hace mucho calor y también frío pero el frío se soporta, uno se puede cubrir bien, pero el calor no, acá hace mucho calor por eso salgo a hacer mis compras más tardecito.



"En cuanto a la comida es muy buena la de acá", expresó, "sí sentí mucha diferencia al principio porque extrañaba mi comida, sobre todo el queso, pero lo que más me gusta de acá son los frijoles y las tortillas, la carne está muy rica".