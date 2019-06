Extranjeros en Sonora: El amor hizo que Matthieu se quedara en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Los estudios trajeron a Matthieu Couret a la ciudad, pero el amor fue algo más fuerte. Aquí emprendió su negocio y hoy deleita los paladares hermosillenses con su repostería francesa.



Llegó a Hermosillo en 2013 a un intercambio estudiantil, y aunque dejar Francia no fue algo fácil, sobre todo por el calor, Matthieu Couret supo adaptarse al clima.



Hace seis años sus opciones eran dos, la de regresarse a Francia o quedarse en Hermosillo, Sonora, con su novia. El joven emprendedor de 29 años de edad se decidió por crear su propio negocio, donde lo dulce conquista el paladar de cualquiera.



Matthieu Couret es un visionario, emprendedor y luchador, y para él no fue difícil, ya tiene una carrera de mercadólogo.



"Cuando llegué a la ciudad nunca pensé que me iba a quedar", relata, "eso es lo bonito de la vida, de la gente que encuentras en tu camino porque al principio yo venía por seis meses para después regresar a mi país.



"Poco a poco cuando estaba viviendo aquí y con mi novia empezó algo más serio y empezó a nacer esa idea de quedarme", recuerda, "al principio era la idea de seis meses de vacaciones".



El no hablar al 100% el Español no fue algo complicado para Matthieu, pues su deseo de querer conocer más la cultura mexicana lo llevó a superarse, además porque se enamoró de Hermosillo, de la comida sonorense, del picante y de sus platillos como los mariscos.



"Me enamoré de la ciudad; aquí llegué en enero y todo está hermoso y no tan caliente y bueno me encantó primero la gente, como te acoge, te trata.



"Me enamoré también de la comida, que es algo importante, comes tres veces al día, si quieres vivir en un país no es un chiste decir que te tiene que gustar la comida porque es muy importante, aquí la carne, la fruta, la verdura y el marisco que me gusta mucho", expresa, "la tercera cosa de la que me enamoré fue de mi novia, literalmente el amor hizo que me quedara aquí".





UN PEDACITO DE FRANCIA



Gracias a sus conocimientos como mercadólogo, Matthieu Couret comenzó a estudiar la posibilidad de poner su propio negocio, y al llegar a la conclusión de lo que le gustaba, los postres franceses fueron su elección, por lo que se trajo a un chef francés.



París-Brest es su negocio, de gastronomía francesa, pero que lo acompaña el café mexicano, lo que hace un buen equilibrio culinario.



"Lo salado es algo increíble de aquí, hay muchas cosas como carne, mariscos, pollos, pero en lo dulce siempre se me hacía que la oferta era muy chica, muy reducida y no tan fina y de ahí nació la idea de este lugar", expresa Matthieu, "como me acogieron muy bien pues yo quise darles un pedacito de Francia".



Matthieu Couret es un extranjero muy sonorense, muy hermosillense que ha hecho que el paladar de los ciudadanos de esta ciudad saboreen sus postres, el café y sus panes que conquistan cualquier paladar.



Al entrar a París Brest se aprecia la repostería fina francesa, pero después de comer alguno de esos postres, la gente vuelve.



Matthieu Couret asegura estar más que satisfecho por sus logros a lado de su novia, que esto no se queda aquí, dice, sino que habrá más Paris Brest por todos lados.