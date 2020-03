Extraña el campo

HERMOSILLO, Sonora.- Sin saber cuándo podrá nuevamente pisar un campo de softbol, la jugadora hermosillense Romina Ruelas desea que todo regrese a la normalidad para batear y fildear, tal y como lo hacía antes de la suspensión de toda actividad deportiva mundial.

La Softbolista del Año en el Premio al Mérito Deportivo de EL IMPARCIAL 2019 se encuentra entrenando en su casa, como parte de su preparación en un año en el que la agenda de torneos estaba cargada para los activos de la pelota blanda.

“No es lo mismo, obviamente, entrenar en casa que en un campo, allá haces más cosas, bateas y todo, y aquí tal vez no se puede. Es lo físico nomás lo que se puede hacer en este momento”.

Desconociendo fechas de aplazamiento para los Juegos Nacionales Conade 2020, el try out para la selección mexicana y el Mundial de la especialidad de este año en Perú, la jugadora lamenta no poder representar a México en estos eventos.

“Sí se puede (entrenar), pero aquí no hay los instrumentos necesarios para poder continuar la preparación en los torneos que tenía para este año”.

A pesar de este escenario de incertidumbre, la softbolista de 17 años afronta este momento con optimismo y sólo tiene en mente mejorar lo conseguido, en comparación con el pasado 2019.

“Iba a tener un poquito más de torneos, y el nivel tratando de subirlo cada vez más. Primeramente, ponerme más en forma, seguir entrenando en este deporte que tanto me gusta”.