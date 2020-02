Exponen posturas sobre hechos registrados en marcha feminista

Mientras algunos sectores de la sociedad justificaron la protesta feminista del domingo en donde se realizaron pintas y destrozos de parte de manifestantes contra la violencia de género, otros consideraron que no ayudan estos actos vandálicos y deslegitiman la causa.

El domingo se llevó a cabo una marcha en contra de la violencia contra la mujer la cual concluyó en el edificio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en donde manifestantes desprendieron una reja e ingresaron al interior el cual vandalizaron.

"La forma de protestar responde a lo que piensa y siente cada persona, y si rayar un edificio es la única forma de llamar la atención, que lo hagan", manifestó Sonia García, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Los destrozos ocasionados en el interior del edificio por parte de manifestantes se debió a que durante el mitin se les apagó la luz y eso ocasionó coraje entre las participantes, señaló Silvia Núñez Esquer, representante del Observatorio Nacional contra el Feminicidio en Sonora.

"El apagar la luz fue una muestra de indiferencia terrible y el levantar un switch hubiese cambiado todo", comentó Núñez Esquer.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Hermosillo, Ario Bojórquez Egurrola, dijo que era lamentable estos hechos, pues hay formas pacíficas de hacerlo.

"Estoy a favor de las manifestaciones siempre y cuando sean pacíficas, con una propuesta, las encasillan en malas formas, no sé quién esté detrás de esta manifestación, pero definitivamente no son las formas, no deben pasar encima de otras situaciones o instituciones".

La manifestación de colectivos feministas el pasado domingo responden a un grito desesperado para que sean visibilizadas, pero hay intereses de grupos específicos que deslegitima el movimiento, opinó Gerardo Vázquez Falcón.

"... el problema es que veo que hay intereses muy particulares de algún grupo que distorsiona la legitimidad de esta convocatoria", dijo Vázquez Falcón.

EVALUARÁN DAÑOS

El Congreso del Estado evaluará los daños que dejó la marcha de mujeres el pasado domingo, anunciaron diputados.

Y por estos hechos Jesús Alfonso Montes Piña, coordinador de la bancada del PES, recalcó que la manifestación de da por el hartazgo de los feminicidios y la violencia de género

"Yo estoy convencido que las luchas siempre serán buenas y que los excesos siempre van a ser malos y traerán conflictos en todos los sentidos", indicó.

Montes Piña dijo que la lucha y las marchas no justifican los daños que se realizaron ante el Poder Legislativo y al Poder Judicial.