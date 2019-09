Experiencia a disposición

HERMOSILLO, Sonora.- La etiqueta de ser uno de los hombres con más experiencia en el equipo hace que Juan Pablo Oramas esté solamente enfocado en ayudar al equipo, y no tanto en ser parte de la rotación de Naranjeros de Hermosillo.



El tabasqueño, quien llega después de una campaña completa con Olmecas, comentó que sobre todas las cosas está el colaborar para que el equipo se quede con el título de la Liga Mexicana del Pacífico.



"Primero que nada aspiramos al campeonato, pero ante todo estoy en toda la disponibilidad en donde me pongan, el año pasado me tocó estar relevando, y a pesar de que era el primer año, demostré que sí podía relevar.



"También sucedió que había 12 extranjeros, este año se reduce a ocho de nuevo, entonces creo que la pelea sigue intensa, pero hay más posibilidad de abrir. A mí me gusta más abrir, toda mi carrera he sido abridor, pero estoy a disposición de lo que quieran, hasta puedo cerrar si quieren", mencionó.



Con toda su carrera invernal hecha en Naranjeros, Oramas sabe que en este equipo una sequía de años ya se empieza a sentir, pero tiene mucha esperanza puesta en el nuevo cuerpo técnico.



"Este año es especial porque tenemos a la gente que ha vivido los últimos seis campeonatos de Naranjeros, estamos aquí, yo creo que es lo más importante, por la razón de que ya nos toca; tenemos a la afición acostumbrada a ganar cada cuatro o cinco años y ahorita es la oportunidad perfecta", declaró.