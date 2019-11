Exigen que asesinato de Pedro Adolfo sea tipificado como "crimen de odio"

HERMOSILLO, Sonora.- Un grupo de activistas exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) que el homicidio de Pedro Adolfo, el estilista que fue asesinado con un arma blanca y después quemado en su casa, sea investigado como “crimen de odio por homofobia”.

El pasado 14 de noviembre, Pedro Adolfo fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda localizada en la colonia Residencial de Anza, la cual se estaba incendiando, por lo que el cuerpo presentó lesiones por quemaduras de primero, segundo y tercer grado.

Dos días después de lo ocurrido, la FGJE reveló que de acuerdo a la necropsia realizada a cuerpo de la víctima, la muerte de Pedro Adolfo sería investigada como homicidio, ya que presentaba lesiones producidas por arma blanca, pero se desconocía quién o quiénes habían sido los responsable, así como los motivos que tuvieron para hacerlo.

Jorge Alberto Hernández Urrea, uno de los directores del colectivo Sonora Incluyente, comentó que el martes pasado, integrantes de distintas asociaciones que luchan por los derechos de la comunidad LGBTTTIQA+ entregaron un posicionamiento a las autoridades sobre los crímenes de odio en Sonora.

“Estamos pidiendo que se tipifiquen los casos de homicidios a miembros de la comunidad LGBTTTIQA+, en el Estado de Sonora, porque no están tipificados, porque cuando se investigan los casos, lo hacen de manera normal, no como crimen de odio.

“Al hacer eso no están llevando un seguimiento como debe de ser”, dijo, “y al no hacer el seguimiento, no están dando una solución y algunas veces los casos quedan en el olvido, y no se están manejando como crímenes de odio, como está pasando ahora con Pedro Adolfo”.

En el posicionamiento, el colectivo resaltó que lo que se busca es que los miembros de la comunidad sean tratados con respeto y que se reconozcan sus derechos como a cualquier miembro de la sociedad, pero al contrario, están siendo violentados y exigen a las autoridades garantizar la seguridad e integridad de todas las personas.