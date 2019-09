Exigen endurecer sanciones contra los ecocidas

HERMOSILLO, Sonora.- Para exigir que se agilice la aprobación del Reglamento de Protección, Conservación y Fomento del Árbol los representantes de quince agrupaciones ambientales entregaron un pliego petitorio a las autoridades municipales.



Luis Ortiz González, activista ambiental, señaló que con esta petición se busca que las sanciones por tala de árboles y poda excesiva aumente a 12 mil pesos, ya que el monto actual es de poco más de 800 pesos.



"Estamos pidiendo de manera respetuosa pero firme, que se apruebe la propuesta al reglamento en la que hemos trabajado con ellos hace un año para que se tenga un aumento en las multas, ya que la sanción actual no desmotiva a las personas o empresas a talar los árboles por el motivo que sea", comentó.



MUCHOS BENEFICIOS



El activista destacó que el tener un mayor número de árboles no sólo ayuda a mejorar la calidad del aire, sino también la producción de agua en el subsuelo, la disminución de temperatura, entre otros.



El representante de la agrupación Gente Buena, Noé Medina García, manifestó que con ello se busca que la tala de árboles y poda no quede impune.



"Ya estamos a más de un año en donde un conocido hotel taló árboles y la multa desde entonces ha sido de 840 pesos y hace días escuchamos una situación similar, por eso la urgencia de la aprobación de este documento", indicó.



Los activistas puntualizaron que el imponer medidas punitivas fomentará la creación de nuevos espacios verdes en la ciudad, los cuales son necesarios, así como obligar a las constructoras a tener áreas más grandes en los nuevos fraccionamientos.