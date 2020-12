Ex concesionarios bloquean bulevares; hoy otra vez lo harán

HERMOSILLO.- Por segundo día consecutivo, ex concesionarios del transporte urbano en Hermosillo realizan el bloqueo de vialidades debido a la falta de incumplimientos por parte de la autoridad estatal.

Heriberto Ortega, ex concesionario manifestó que hasta el momento no se ha tenido algún acercamiento con la autoridad por ello se han vuelto a pronunciar en las calles de Hermosillo.

Todos los meses nos dan un apoyo y este mes nos dijeron que no nos lo iban a dar. El 10 de diciembre era la fecha en la cual nos habían dicho que nos lo iban a entregar pero después nos dijeron que no había recurso suficiente y se pactó que para el 16, pero un día antes nos dijeron que este mes no iba a haber apoyo”, explicó.