Estudiantes son las más acosadas en el transporte urbano

HERMOSILLO.- A bordo del camión urbano de Hermosillo hay mujeres que se sienten inseguras porque han sido víctimas de acoso y algunas de ellas desconocen qué hacer cuando son hostigadas en la unidad.



En un sondeo realizado en el Centro de la capital sonorense las mujeres más jóvenes explican que hay quienes aprovechan la aglomeración de personas para tocarlas.



Cuando hay mucha gente sobre todo no respetan el espacio, que están demasiado cerca las personas, que te molestan, te empujan, te tocan, sí me ha pasado”, señaló Areli, una usuaria del transporte.



Esta forma de acoso fue extrema durante el 2019, cuando un hombre se dedicó a romper los pantalones justo en la parte trasera de las damas.



Según información de la Fiscalía General de Justicia el presunto agresor es Luis Melchor “N” quien fue arrestado el 31 de octubre del 2019, debido a que tocó a siete mujeres a bordo de camiones urbano, dos de ellas eran menores.



Karem Valles Sampedro, directora de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Hermosillo, informó que durante el 2019 las jóvenes estudiantes fueron las mayormente acosadas y este organismo recibió un reporte diario de ello.

Sin embargo desde marzo de este año, por la pandemia, las unidades no se han llenado de usuarios y al no ver estudiantes a bordo del camión las mujeres entrevistadas dijeron que también bajó el acoso.



Servando Guevara, gerente del transporte urbano de Hermosillo, explicó que ante cualquier acoso lo primero que deben de hacer las mujeres es denunciarlo al chofer.



“Lo que se hace y lo que se ha hecho es que se acerca al operador y el operador le marca a una unidad y mientras le da seguridad y que se sienta respaldada por el trabajador”, señaló.

En ocasiones, añadió, que los agresores han escapado a través de las ventanas antes de la llegada de la Policía.



ASALTOS TAMBIÉN

Alfonso López Villa, representante de Vigilantes del Transporte, dijo que otros casos de inseguridad en los camiones son los asaltos, y que durante el 2018 ocurrieron 97 atracos en las unidades.



En el presente año van 2 asaltos ocurridos en rutas que pasan por la periferia del Norte de la Ciudad.Otro aspecto es que ante la ausencia de estudiantes disminuyó el problema de graffittis al interior de la unidad.



Ahora con la pandemia, dijo, que se agregó a la inseguridad el problema por los contagios debido a que el 5% de los usuarios del transporte público se niega a usar el cubrebocas.



Una solución a la inseguridad en el camión indicó que es el programa del policía a bordo de la unidad, pero este programa se ha olvidado. Lo único que sí está funcionando es la vigilancia a través de las videocámaras que han servido para detectar las irregularidades de los choferes.



“Cuando se llega a subir gente con aspecto malandro, sospechosos, o que llegan y se sientan por un lado y se te quedan viendo, las veces que me ha pasado eso me voy y me siendo hasta el frente o me bajo del camión”.

Estefanía.

“Cuando hay mucha gente siento inseguridad porque mucha gente anda haciendo daño, pero ahorita con la pandemia pues ya no es tanto”.

Melisa.

Las jóvenes dieron su opinión, pero pidieron no publicar su foto ni su nombre completo.



“Más que nada las miradas, los gestos de los hombres, y sí sé qué hacer, tengo que decirle al chofer” comenta, Hilda.



Areli opina que “Cuando hay mucha gente sobre todo no respetan el espacio, que están demasiado cerca las personas, que te molestan, te empujan, te tocan, sí me ha pasado”.



Marisol dice que hasta la han asaltado: “Me han asaltado bajando del camión, me ha tocado y sí es cosa muy fea, pero arriba del camión siempre he andado segura, esa vez me salvé porque lo golpeé con la sombrilla”.