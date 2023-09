Estudiantes solicitan acciones para devolver el estímulo de Conacyt en la Unison

HERMOSILLO, Sonora.- Un grupo de estudiantes de primer año de posgrado de la Universidad de Sonora sostuvieron una reunión las autoridades universitarias para solicitar acciones que puedan devolver el estímulo de la Conacyt.

Abelardo Figueroa Mendivil, estudiante del posgrado de Sustentabilidad de Ingeniería Industrial, manifestó que se aplicó una modificación de los criterios para el otorgamiento de becas en posgrado.

Al ser un problema nacional, expuso que se buscó un acercamiento con la rectora, Rita Plancarte Martínez, para conocer su actuar.

La beca que recibirían en nivel maestría sería de 14 mil pesos al mes, mientras que de doctorado eran 19 mil pesos.

Ante la carga académica, muchos de los seleccionados dejaron sus trabajos y actualmente no cuentan con la manera de solventar sus estudios. Aclaró que las generaciones anteriores no fueron afectadas por dichos cambios.

El estudiante de posgrado de Innovación Académica, Javier Cuevas Ríos indicó que actualmente están en la incertidumbre ante la falta de información.

No nos han informado que de alguna manera nos soporte. En mi caso, yo tuve que renunciar porque por mi horario no me lo quisieron modificar, entonces cuando me opto por mi doctorado me dicen que no habrá beca", contó.