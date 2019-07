Estudiantes de l Instituto Saeta los ponen guapos

HERMOSILLO, Sonora.- Integrantes del Instituto Francisco Javier Saeta I. A. P. que están a punto de graduarse, acudieron a la invasión El Guayacán a ofrecer cortes de cabello gratis.



Como período de práctica en su capacitación, un grupo de seis personas, entre ellos dos jóvenes, acudieron a la invasión ubicada en una de las zonas de mayor necesidad en la ciudad, para ofrecer cortes gratuitos al estilo "Barber Shop".



Nancy Arias, quien se dedica a enseñar cortes de cabello, comentó que desde hace varios años el Instituto Francisco Javier Saeta I. A. P. se dedica a apoyar en las colonias de mayor vulnerabilidad, enseñándoles algún tipo de actividad para que puedan poner en práctica sus habilidades y así emplearse.



"Estamos en los Centros Hábitat y en todas las áreas rurales. En esta ocasión es un curso básico de corte de cabello para las personas de bajos recursos y que así ellas puedan generar ingresos, ya sea en su hogar o en algún empleo y nosotros les brindamos los recursos básicos en corte.



"Son de diferentes comunidades que no pueden pagarse un curso de mil o 2 mil pesos", dijo, "entonces a ellos lo único que se les cobra son 100 pesos semanales y se les da la capacitación para que puedan hacer cortes avanzados, tipo Barber Shop".



A PUNTO DE GRADUARSE



Nancy Arias indicó que los alumnos se encuentran en su etapa casi final y solamente les queda una semana de capacitación, pero acudieron a El Guayacán para practicar.



"A mí me parece muy bien, porque aquí la gente no tiene muchas veces para pagar un corte de pelo y me parece muy buena obra, qué bendición de señoras", expresó Sergio, quien aprovechó para mejorar su imagen y se realizó un corte de cabello.



APROVECHA VACACIONES



Manuel, de 15 años de edad, estudia la secundaria y tomó el curso en sus vacaciones para aprender a cortar cabello y ganarse un "dinerito extra", como así lo mencionó.



"Es que una familiar mía también iba a ese curso y me llamó la atención y pues me metí y me gustó, está bien", añadió.



En el Instituto Francisco Javier Saeta I. A. P., el cual está ubicado en las calles Israel González y Uno, de la colonia Jesús García, también se imparten cursos de repostería, cocina, manualidades y costura.



Para quienes están interesados en inscribirse en alguno de los cursos que imparten en el instituto, pueden solicitar información al teléfono 66 22 10 06 00.