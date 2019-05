Estudiante crea un antibacterial a base de plantas

La creación de "Germicida", un antibacterial a base de plantas que puede sustituir al cloro y líquidos limpiadores, y que no representa ningún riesgo porque no es tóxico, ha posicionado a Vanessa Paola Córdova Heraldez en competencias internacionales.



Durante la última Expo Ciencias Sonora, la estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) número 132, ganó un pase latinoamericano para acudir a Santa Rosa, Argentina a la "ExpoCiencias Latinoamericana ESI- Amlat 2020"."Se presentaron 32 proyectos, donde diez tuvieron pase a Monterrey y a mí me dieron la acreditación para Argentina; me siento muy orgullosa de poder representar a Sonora, a México y a mi plantel."Junto con mi asesora, he estado acompañada en todo momento y se lo agradezco mucho a Milagros Cañizares; ahorita estamos esperando la información precisa, pero el viaje será en noviembre, de este año", describió.Será el próximo 18 de junio cuando les den todos los detalles del concurso.El pasado 12 de mayo participó también en el concurso internacional de ciencias e ingenierías, Intel Isef 2019, detalló, donde "Germicida" fue el único proyecto sonorense en estar en Phoenix, Arizona."No llevé una muestra de Germicida porque estaba prohibido por seguridad, pero en esta ocasión, a Argentina, sí llevaré las muestras en diferentes presentaciones para darlas", puntualizó.BUENA OPORTUNIDAD



Milagros Cañizares, docente en Cbtis 132 y asesora de la estudiante, manifestó sentirse muy contenta por la oportunidad de convivir con personas de Australia, Japón, Singapur, Paquistán, Arabia, China, Puerto Rico, Colombia, Kenya, Vietnam, Brasil y otros países y regiones del mundo.



"Estamos muy contentas por la experiencia y orgullosas de que nuestro proyecto fue el único que representó a Sonora entre los tantos países que participaron", añadió, "ahora, lo siguiente será estar en Santa Rosa, Argentina".