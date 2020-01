Estudia Salud Sonora probable brote de influenza en primaria de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Al recibir la notificación de un posible brote de enfermedad respiratoria agua en una escuela primaria de la colonia Valle Dorado en Hermosillo, una brigada epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria 1 acudió de inmediato a realizar la investigación epidemiológica.

Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, informó que, al momento, no es posible corroborar la existencia de un brote de influenza, pues no se ha confirmado mediante pruebas de laboratorio de biología molecular, ya que las pruebas rápidas no confirman casos.

La dirección del plantel recibió información de padres de familia, apuntó, acerca de cuatro niños con síntomas respiratorios que aparentemente resultaron positivos en pruebas rápidas para el virus de la Influenza B, que pertenecen al segundo grado de primaria, cuyo promedio de edad es de 7 años.

“El brote aparentemente inició el 22 de enero con un alumno que presentó fiebre, tos y malestar general; los tres casos restantes iniciaron los mismos síntomas el 23 de enero y este día (24 de enero) se ausentaron 18 niños a clases, algunos de los padres refirieron que se encuentran en observación debido a síntomas respiratorios”, detalló.

En el plantel educativo se realizaron acciones de prevención y control, agregó, que se mantendrán hasta mitigar la posible presencia de casos adicionales, además, la brigada epidemiológica realizó diversas recomendaciones a los directos de la escuela primaria.

Las recomendaciones consistieron en implementar un filtro sanitario al ingreso del plantel, comentó, que busque intencionadamente síndrome febril respiratorio, colocar gel antibacterial a la entrada de la escuela, así como en áreas comunes, de modo que sea de fácil acceso para todo el personal, alumnos y padres de familia.

Así mismo, el director del plantel notificará diariamente al servicio de epidemiología del Centro de Salud Sahuaro, indicó, la existencia adicional de casos con síntomas respiratorios, lo que es muy importante para tomar muestras para poder confirmar la presencia del brote.

“Es necesario que se realicen acciones rutinarias de sanitización de aulas y superficies en el plantel; el personal de Epidemiología brindó información tanto al personal docente como administrativo acerca de las acciones de prevención y manejo de la influenza, además de dejar material impreso sobre la enfermedad”, señaló.

El funcionario estatal hizo un llamado a los padres de familia para que lleven a vacunar a sus hijos contra la influenza para protegerlos durante los meses de mayor presencia de casos, enero y febrero, así como a los mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con obesidad, diabetes, hipertensión, con VIH o cáncer.

La vacuna es segura y protege contra los virus circulantes durante esta temporada, puntualizó, donde hasta el momento en Sonora se han aplicado 500 mil 827 dosis del biológico, lo que representa un avance del 61 por ciento respecto a la meta para el sector salud, que es de 817 mil 538 vacunas.