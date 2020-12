“Estoy muy orgulloso de trabajar en esto”, afirma Efraín Luque

HERMOSILLO.- Desde hace tres años Efraín Luque madruga para acudir a diario al Mercado Municipal y llevar, a los lectores de EL IMPARCIAL y Lai, las noticias más importantes.

Efraín es voceador y le gusta madrugar, pues asegura que así la mañana rinde más, para llevar el periódico a sus fieles clientes cada día.

Yo me levanto a las 04:00 y desde las 05:00 horas estoy sentado esperando el periódico, me gusta mucho mi trabajo y ya la gente me conoce aquí y tengo mis clientes”, comenta.

El señor Efraín es originario de Sinaloa, trabajaba en el campo y cada temporada venía a Sonora a laborar, pero desde hace cinco años llegó y se quedó de forma permanente en Hermosillo.

Un amigo le recomendó buscar trabajo como voceador y desde hace tres años comenzó en EL IMPARCIAL, donde aseguró se ha sentido a gusto y feliz.

“Estoy muy orgulloso de trabajar en esto, de que la empresa me haya dado la oportunidad, me gusta mucho mi trabajo, me di a conocer y me va bien la vida, para mí es lo máximo trabajar aquí”, añade.

Entre los locatarios del Mercado Municipal, los visitantes al Centro y algunos comerciantes de la zona, Efraín ya tiene bien identificados a sus fieles clientes, por lo que espera continuar con su trabajo en ese punto.

“No quisiera moverme de este lugar, me gusta mucho”, expresa, “llega el periódico y voy al Mercado, un doctor viene todos los días y les llevo a otros también el periódico todos los días”.