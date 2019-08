"Estoy en la calle, perdí todo"

HERMOSILLO, Sonora.- Un incendio de casa que aparentemente fue provocado arrasó con todas las pertenencias de Macrina y su hijo Víctor Abraham, residentes de la colonia Urbi Villa del Prado, quienes se quedaron sin nada.



El siniestro se registró el pasado domingo cuando Macrina se encontraba fuera de la ciudad y su hijo de 16 años había ido a visitar a su abuelito; una vecina le avisó que su hogar estaba incendiando.



"Incendiaron mi casa. Vengo y no encuentro el cableado, no encuentro nada. Gracias a Dios mi hijo no estaba aquí. Mi vecina me habló. Primero me habló para saludarme y decirme que todo estaba bien y a la media hora me habla y me dice: Se está quemando tu casa.



"Yo le digo: Háblale a los bomberos, mi hijo no está ahí. Yo salgo de la ciudad de donde estaba, me vine de raite, llegué aquí y ya no encontré nada. Yo con los bomberos no estuve, mi comadre los atendió, pero le dijeron que no pudo haber sido cortocircuito porque la casa no tenía cableado", explicó.



Minutos antes de las 22:00 horas, al número de emergencia se reportó un incendio de vivienda en la casa marcada con el número 44B, de la calle Retorno Onil, al Surponiente de la ciudad, a donde Bomberos de Hermosillo llegaron y lograron extinguir las llamas que ya habían consumido todo lo que estaba dentro.



"Me robaron el cableado, el tambo de gas, las lámparas… tuvo tiempo, el que quemó, de robarme todo y luego ya que hizo todo quemó, porque dicen los bomberos que la lumbre empezó en el colchón de atrás", relató.



ERA TAXISTA



Macrina Duarte Duarte, de 47 años de edad, es madre soltera y conducía un taxi que rentaba, pero por su enfermedad del corazón y los pulmones tuvo que dejar de trabajar.



"Ahorita estoy desempleada porque me bajé del taxi. Tengo mal el corazón y no puedo manejar. Tengo que estar conectada a un aparato y estoy enferma de los pulmones, además tengo el mal del sueño, me quedo dormida donde quiera y tengo que estar conectada a un aparato", dijo.



Ese aparato se lo llevaron los delincuentes que ingresaron a su vivienda y le marcaron la vida para siempre, ya que lo que con tanto esfuerzo construyó durante 11 años se derrumbó y tiene que empezar desde cero, expresó invadida por el llanto.



Para apoyar a Macrina pueden llamarle al celular 66 23 41 55 81 o ir a Retorno Onil, número 44B, colonia Urbi Villa del Prado.