“He llorado muchas veces por las noches cuando no me ven mis hijos, estoy desesperada por no saber cómo le voy a hacer para que coman mañana, no sé que hacer ni a dónde recurrir”, expresó desesperada Fernanda Irasema López Lesma, madre de 5 hijos.

Ella perdió su trabajo hace una semana y no sabe cómo llevar sustento a su familia.

La madre de familia tiene una pequeña de 8 años, otra de 6, una de 5 y gemelos de 3 años, poder mantenerlos era difícil, pero siempre intentó dar lo mejor de sí y con un ingreso fijo podía organizarse mejor, además, dijo, de confiar mucho en que Dios le ayudaría en el proceso.

Desgraciadamente hace una semana la despidieron de su trabajo en una frutería ubicada sobre el bulevar Libertad, situación que hasta el momento la ha tenido bastante preocupada, ya que debido a la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 le es muy complicado encontrar otro empleo.

“Hace una semana me despidieron de mi trabajo, no me dijeron nada, ni me dieron una liquidación, sólo me comentaron que no podía seguir en mi puesto de trabajo”, contó la joven madre.

Me quedé helada, sin saber qué hacer, porque mucho o poco pero tenía dinero seguro el viernes y ahorita nada. Además los niños están siempre en la casa y les da mucha hambre, entonces es muy difícil”, relató.

PEDIR FIADO

Fernanda desde entonces trató de hacer rendir el poco dinero con el que contaba priorizando dos cosas, comprar comida para sus hijos e imprimir las tareas de las dos niñas más grandes, ya que para ella lo más importante es que sus hijos sigan estudiando.

“Fui a un café Internet cuando todavía estaba abierto e imprimí todas las tareas que los maestros le mandaron a las niñas, son como 50 hojas de cada una, pero pues el gasto ese no me duele, porque es para que estudien”.

“Además como están todo el día en la casa se aburren, a veces no sabemos qué hacer, pero ahí están sus tareas y nos podemos a hacerlas, es algo bueno, como sea”, expresó.

SOLUCIÓN TEMPORAL

Actualmente, ya sin ingresos ni recurso, Fernanda se ha visto en la necesidad de pedir fiado a una tienda de su colonia para poder dar alimento a los menores, pero sabe que eso no podrá ayudarle mucho tiempo y por eso pide la ayuda de la comunidad para salir adelante.

“Ya ayer los niños no tenían nada qué comer y pedí fiado a la tienda que está aquí en la colonia para que cenaran y desayunaran hoy”, dijo angustiada, “leche, huevitos, frijoles y tortillas, algo es algo, pero pues cuando se acabe eso tendré que ver qué más hacer”.

¿CÓMO AYUDARLA?

Si puede ayudar a la familia puede comunicarse al teléfono: 66 23 62 51 94.

Ellos viven en Juan Gaytán número 1 de la colonia El Ranchito.

“Yo sí pediría una despensa o ayuda para ellos, no para mí, ellos que no pasen hambre, y si es posible trabajo, de lo que sea, pero que me ayuden a traerles sustento”.