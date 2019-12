Estoy con el ánimo de buscar que a Sonora le vaya bien: Javier Gándara Magaña

Con la convicción de ir hacia adelante en las actividades empresariales, comunitarias, sociales y políticas, y particularmente de buscar el desarrollo de Sonora e incidir en la sucesión del 2021, afirma estar Javier Gándara Magaña.

El empresario y político sonorense, quien fuera candidato al Gobierno de Sonora en 2015, comparte sus reflexiones sobre el libro “Fuerza de Voluntad”, que describe como una historia de vida y que esta tarde presenta a sus familiares y amigos.

Estoy muy orientado a la parte empresarial, familiar, y también participando lateralmente en el tema de la política. No traigo esa convicción a estas alturas de participar de manera directa, pero sí tengo el interés de que finalmente a Sonora le vaya bien en el tema de la sucesión de la gubernatura”, expresa Gándara Magaña cuando se le pregunta si buscaría la candidatura a Gobernador en 2021.

Aquí la entrevista:

¿Qué lo inspiró a escribir un libro sobre su vida?

Le di muchas vueltas y llegué a la conclusión de que era importante pues hay historias, anécdotas o ejemplos que son del interés, que pueden serles útiles a los hijos, nietos, bisnietos y hacia adelante; básicamente el ánimo es dejar asentado, una huella para la familia, del transitar de una vida.

Finalmente me acerqué a mi amigo José Rómulo Félix, experto en el tema, para hacer el libro. Yo digo que este niño que acaba de nacer y no fue de nueve meses sino fue de 12 o 13 meses.

El título "Fuerza de Voluntad", ¿qué significado tiene para usted?, ¿por qué lo eligió?

Desde mis orígenes, hablando de que perdí a mi padre al año y medio, yo no lo conocí, mi madre fue una mujer que quedó viuda con cinco hijos a los 27 años y sin duda un ejemplo de su lucha.

Cuando tú creces sin una figura paterna cercana, vas encontrando que es importante decidir y orientar hacia dónde quieres ir, entonces de esa forma, en los inicios, con los traspiés, las adversidades con las que te vas encontrando, de diferentes tipos; afortunadamente en ningún caso fue adversidad económica, sino más bien, fue la circunstancia sobre a dónde quería uno transitar.

Uno va encontrando obstáculos de diferentes formas, pero siempre estaba muy convencido de la importancia de ser alguien y de tener una meta hacia dónde ir. El ir avanzando, el que se te presente un obstáculo y te caigas y te vuelvas a levantar, todos esos significados van orientados a lo que es el título del libro "Fuerza de Voluntad", por eso lo relacioné.

Al tratarse de una historia de vida, ¿cuáles son los pasajes de su obra que considera más aleccionadores?

En verdad, para mí todos, porque uno va creciendo y de niño te das cuenta de algunas cosas, y a medida que vas avanzando más en tu vida, empiezas a reflexionar. Y una cosa que es importante es cómo trabajar uno mismo para lograr ser una mejor persona en todos los sentidos.

Y ser una mejor persona me refiero más bien en la parte clara e interna de hacia dónde estás tú seguro de que debes orientar tu vida y tu conducción.

¿Qué es lo que pesa más en el contenido de su libro: Su vida en la familia, en la empresa o en la política?

Yo te diría que está mezclado porque son etapas distintas. La etapa primaria es cuando uno va creciendo, porque, sí es diferente cuando un niño crece bajo el cobijo de padre y madre, que cuando tú vas creciendo con otras condiciones... yo me crié con tíos abuelos y que son realmente a los que yo he considerado prácticamente mis padres, porque con ellos me crié.

Luego después, en la escuela, siempre mostré rebeldía, situaciones que en el tiempo me di cuenta, que eran producto de esa falta de guía, de un cobijo en términos paternos. Probablemente era una reacción ante lo que había vivido de no tener padre, y mi madre que vivía lejana.

Todas esas cosas van evolucionando y sí, era muy reacio a acatar la autoridad, la escuela, fui en etapas un niño que le decía un maestro: El maestro entra y Gándara sale, o sea que a veces los desesperaba, no fui un estudiante brillante, sino un estudiante que sacaba calificaciones, digamos, saludables para ir transitando.

¿Cuál es el tema que considera más valioso?

Primero, esa convicción de los valores éticos y los valores intrínsecos de la persona, eso, por ejemplo, yo lo aprendí de los tíos con los que me crié; es muy importante porque eso te da el valor como persona, independientemente de todo a tu alrededor, de si eres exitoso en las empresas o lo que sea.

El otro es el fijarse metas, el que tú tengas un objetivo y un lugar hacia dónde quieras llegar y trabajar sobre él, y hay que considerar que todo eso tiene altas y bajas, que se te van a presentar obstáculos, pero debes tener la firmeza, la consistencia, la convicción y la fuerza de voluntad para ir hacia la meta que tú te has fijado.

¿Cómo aborda los fracasos experimentados en su vida?

Los abordo y de una manera auténtica, y cómo reaccioné ante esas circunstancias porque tuve situaciones durante la vida en diferentes etapas y las fui superando precisamente con ese ánimo y esa convicción de que yo quería ir hacia enfrente y lograr temas, no en lo político; el tema político nunca estuvo dentro de mis prioridades o dentro de mis metas; eso fue una situación que se presentó circunstancialmente.

Le ha tocado vivir diferentes momentos históricos de Sonora como dirigente empresarial, y como político muy activo, ¿cuáles son esas etapas que más recuerda?

No podría decirte una en particular, lo que sí quiero distinguir es que el haber sido Presidente Municipal de Hermosillo, fue para mí una extraordinaria oportunidad y es una vivencia que particularmente la llevaré conmigo para siempre, en el libro lo refiero.

La vida me ha dado muchas oportunidades y bendiciones en muchos sentidos, pero esa específicamente, el haber tenido esa oportunidad lo viví intensamente. Siento que hicimos un trabajo con plena convicción, también considero que dejamos huella en ese trabajo que se realizó.

Y después las etapas de la candidatura a Gobernador que, aunque no se consolidó en la parte final, fue una experiencia que viví intensamente y que de ninguna manera me arrepiento de haber vivido.

¿Qué es lo que incluye de su experiencia como candidato a Gobernador?

En el libro hablo en mi opinión de qué fue realmente lo que sucedió dentro de esa etapa, sin embargo no me arrepiento, considero que de alguna manera también contribuí a que de alguna forma el Estado pudiera tener opciones, la gente decidió como decidió.

Aunque no se logró el triunfo a la gubernatura, sí sembramos, dejamos una huella en el trabajo que se hizo, nos entregamos de tiempo completo, y a la fecha, donde estoy, en las oportunidades que tengo, en los diferentes lugares, siento un reconocimiento y un afecto de la gente, no sólo en Hermosillo sino de Sonora, de los municipios.

¿Buscaría de nuevo la gubernatura en el 2021?

Yo, evidentemente que me gustaría mucho que en Sonora se den las circunstancias para que los próximos gobiernos tuvieran la capacidad de impulsar el Estado de manera importante.

De momento, estoy muy orientado a la parte empresarial, familiar, y también participando lateralmente en el tema de la política. No traigo esa convicción a estas alturas de participar de manera directa, pero sí tengo el interés de que finalmente a Sonora le vaya bien en el tema de la sucesión de la gubernatura.

¿De qué manera podría incidir indirectamente?

Participando con algún proyecto que personalmente considere que vale la pena y que va a ser exitoso en el caso de la sucesión, yo estoy en ese ánimo de que, dentro de mis posibilidades, aportar lo que sea posible para que finalmente exista un proyecto que le dé certeza y certidumbre de que Sonora encauce un crecimiento y un desarrollo que le hace falta.

Se ha comentado que pudiera estar buscando incidir, algunos han comentado que pudiera estar impulsando alianzas, incluso impulsando a su primo Ernesto Gándara, ¿qué opina de esto?

Por supuesto que estoy convencido de que Ernesto, mi primo, es un perfil muy apropiado, es un perfil que cubre lo que Sonora precisa. Él está en un partido distinto a el que yo milito, entonces dependerá de cómo se den las circunstancias hacia enfrente.

Por supuesto que me interesa mucho que Acción Nacional, que es donde estoy involucrado, tenga una importante presencia, que Acción Nacional tenga dirigentes, que son quienes tienen la responsabilidad de conducir estos procesos, pues encuentren los caminos para que se fortalezca un proceso donde en el tiempo exista la oportunidad de que Acción Nacional, a lo mejor en alianza de diferentes formas, pueda consolidar un proyecto para el Gobierno.

Básicamente mi propósito es ese. Estoy en el ánimo de que, si quepo en alguna de estas alianzas para impulsar un proyecto, pues llevarlo a cabo.

¿Cómo la visualiza con otros partidos o figuras?

Me parece que debe ser, no necesariamente alianza de partidos, sino alianza de ciudadanos que estén o estemos convencidos de la importancia de sumar los esfuerzos en favor de lograr un buen Gobierno.



¿Por qué es importante el 2021 para Sonora?

Me parece que deben de conjugarse varias cosas, por una parte, yo veo que siempre los contrapesos son positivos, hablando de la parte legislativa, mientras hemos llevado procesos de contrapeso, me parece que hay posibilidades de una mayor exigencia hacia los gobiernos.

La otra es que se precisa impulsar económica, social y políticamente al Estado para que se esté ubicando dentro de los estados con mayor atracción para la inversión y calidad de vida para el País.

¿Cómo ve este primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador?

Veo que es una mezcla, no sé si llamarle de emociones, o de certidumbre e incertidumbre.

Veo, a diferencia y no de manera positiva, sino que no veo un Gobierno federal como tal actuando, veo actuando a una sola persona, que es el Presidente de la República, al parecer se concentran en él todas las decisiones. Me doy cuenta por las expresiones de su conferencia en las mañanas, porque a los secretarios y funcionarios no los veo trabajar con independencia. Me parece que una parte muy positiva que desarrolla este Gobierno es esa convicción de combatir la corrupción.

Me preocupa, sin duda, el tema de lo que se expresa que no haya crecimiento económico, porque es fundamental que en un país tengamos desarrollo, tengamos crecimiento económico, se creen fuentes de empleo, que haya inversión, que el Producto Interno Bruto crezca.