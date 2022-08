Esteban y Francisco, jóvenes con distrofia muscular de Duchenne, requieren donaciones de ensure para superar una desnutrición derivada de una infección

HERMOSILLO, Sonora.- Rosa Uruchurtu Ruiz es madre de dos jóvenes con distrofia muscular de Duchenne, a quienes ha dedicado su vida para salir adelante, pero una bronquitis aguda ha puesto en riesgo la vida de Fabián, el menor de ellos, por lo que pide ayuda para sacarlo adelante.

"El jueves yo lo noté malito, le tome la temperatura y traía 39.9 de temperatura, en eso le hable a la ambulancia y cuando vino por él se dieron cuenta de que el ritmo del corazón lo traía en 70/80.

El niño decía que le dolía mucho la cabeza y la espalda y me lo trasladaron de urgencia al hospital donde empezaron a hacerle estudios y me dijeron que él tenía una bronquitis aguda", explicó.

Debido a este problema, uno de sus pulmones colapsó, poniendo en riesgo mayor la vida del menor de 17 años.

Y aunque actualmente se encuentra en tratamiento, por parte del Isssteson, el adolescente no puede comer adecuadamente debido a su condición, por lo que la mamá requiere urgentemente ensure para poder alimentarlo.

Hermano comienza a tener síntomas

"No quiere comer, nomás está acostado, no se ríe, no se levanta, no hace ni el esfuerzo, y me asusta mucho que le vaya a pasar algo", lloró angustiada, "lo peor es que su hermano mayor, el de 23, ya empezó con síntomas, y tengo miedo que se pongan mal los dos.

Los doctores me dijeron que les diera ensure, para darles energía, y que estén alimentados, pero está muy caro, y apenas puedo comprar uno o dos, no sé como hacerle para ayudarlo", expresó angustiada.

La mujer, desde que fueron diagnosticados Esteban y Francisco, sus dos hijos, se ha dedicado a buscar apoyo para ayudarlos, yendo hasta Sacramento, California, para que se atiendan en Shriners.

Donaciones de ensure

Dijo estar agradecida con Dios por todo el tiempo que les ha dado, pero asustada de que no logren superar la desnutrición que están padeciendo por la infección, por lo que pidió que la ayuden a evitarlo.

"Yo sé que ahorita está muy difícil para todos, pero de verdad no tengo más opción que pedir apoyo, porque son mis hijos, y estoy muy asustada", expuso.

Las personas que deseen apoyar a Rosa y sus dos hijos con donaciones de ensure, pueden comunicarse al teléfono 662 399 8905, para mayor información al respecto.