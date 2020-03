Esteban salió bien 'gallo': ayudó a colegas tras fatal accidente

PUERTO PEÑASCO, Sonora.- Le dicen “Gallero” y el domingo en la madrugada además de boxeador y amante de las aves de pelea, también se graduó como héroe.

Esteban Angulo Bringas es uno de los boxeadores que viajaban en el autobús que sufrió el fatal accidente cuando venían de una competencia en Ciudad Obregón, y de no haber sido por él, la cifra de heridos pudo ser peor.

Su novia Valeria y Luisito, uno de los más pequeños del viaje, recibieron el apoyo de Esteban en el momento más indicado, cuando el camión todavía estaba en movimiento.

“Íbamos en el camión y yo sentí que se salieron primero las dos llantas por el lado derecho, pero yo siempre me despierto hiperactivo y cuando me desperté levanté a mi novia, busqué de donde agarrarme porque sentí que me iba a salir de la carretera.

“Haz de cuenta que iba en una llanta dando vueltas y de repente pasó un niño botando por enfrente de mí, que se llama Luisito, salió intacto y yo lo jalé y quedamos atorados donde van las maletas”, recordó.

Cuando ya la unidad se detuvo y se percató que estaba bien, se dio a la tarea de auxiliar a los niños que no podían salir o qué estaban atorados.

Cuando se acabó todo, todo mundo gritando y todo mundo llorando y me tenté todo el cuerpo y vi que estaba bien y me puse a sacar gente del camión y empecé a sacar a los que veía heridos y esa fue mi reacción”, destacó.

“Mi propósito era echarle la mano a todos pero no pude”, lamentó.

Desde que llegó a Puerto Peñasco, la gente lo ha empezado a reconocer como un héroe, como el joven que auxilio a los que lo necesitaron, incluso fue reconocido por el alcalde en el homenaje.

‘Cuando sonaron las llantas él me abrazó’

De no venir con Esteban Angulo a su lado, tal vez el destino de Valeria Velarde no hubiera parado en sólo lesiones leves en una de sus piernas.

La novia de Esteban fue una de las personas a las que pudo auxiliar, y evitar que su final fuera igual de trágico que las seis personas que fallecieron.

“Cuando pasó todo yo estaba dormida y ya él me abrazó, cuando sonaron las llantas él me abrazo y ya hice fuerza para no soltarme y ya me quedé con él”, narró la joven.

Después de ver lo que había sucedido, y tras llegar al hospital, Valeria se dio cuenta de lo que había sucedido.

“Me cayó el 20 como hasta las 4:00, ya que estábamos en el hospital y yo quería marcarle a mi mamá pero no me acordaba de nada, ni de ningún número ni nada”, comentó.

La señora Viridiana, madre de Valeria y otro hijo que también iba en el camión, aseguró que a pesar del trago amargo que vivieron, esto no será ningún impedimento para que sus hijos sigan practicando deportes.

“Por mí está bien que mis hijos sigan en el deporte porque es como un homenaje para la persona (Jonathan Oros) que los quería como unos hijos, la verdad veía por ellos para todo, para la escuela, recogerlos a los entrenamientos”, indicó.