Estarán en pausa 300 trabajadores del Mercado

HERMOSILLO, Sonora.- Los comerciantes del Mercado Municipal empacaron sus productos para mantenerlos seguros durante dos semanas de cierre temporal; son cerca de 300 personas que dejarán de trabajar en este sitio.



El pasado lunes los locatarios votaron por cerrar este emblemático lugar para evitar la propagación del coranavirus y algunos no tuvieron tiempo de guardar la mercancía.



Ayer llegaron desde las 07:00 horas para llevar a sus casas las frutas, verduras y carnes, mientras que otros decidieron congelar sus productos.



Migdelina Castillo, presidenta de los 50 locatarios del sitio, explicó que son cerca de 300 trabajos directos que harán la pausa de quince días para seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud.



“Esto nos llegó de sopetón como decimos, el abogado que es del Mercado va a checar todo, claro hay que pagar lo que la Ley marca, claro igual saben que no es el sueldo completo”, manifestó.



ESCASAS VENTAS



Las ventas disminuyeron hasta el 60% en los restaurantes del Mercado Municipal, apuntó Migdelina Castillo, así que optaron porque la salud, tanto de los comerciantes y de los clientes, fuera primero.



Comentó que son negocios establecidos que pagan impuestos y esperan tener acceso a la bolsa que propuso el Gobierno del Estado por el paro que harán establecimientos por la contingencia del

Covid-19.



Humberto, un vendedor de frutas y verduras, dijo que el pasado martes no tuvieron la oportunidad de retirar la mercancía ante la premura de la decisión que tomaron y ayer se llevaron sus cosas para consumo propio o colocarlas entre algunos clientes.



En estas dos semanas el Mercado Municipal ubicado en Centro de Hermosillo permanecerá cerrado por la contingencia del coronavirus, pero se mantendrá la vigilancia de los veladores que cuidan las instalaciones.