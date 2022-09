Están sin clases 800 alumnos de la secundaria 6

HERMOSILLO, Sonora.- Más de 800 alumnos de la secundaria Técnica #6, Ingeniero Manuel Ortiz Paredes, no han podido iniciar clases presenciales, debido a las malas condiciones en las que está el plantel.

La directora de esta escuela, Alicia Lorena Rodríguez Marqués, señaló que son varias aulas las que no cuentan con aire acondicionado, energía eléctrica, o condiciones de seguridad para los alumnos.

Aunado a esto, también hace falta personal docente, siendo varias materias del turno de la tarde las que se encuentran sin maestro o asesor para atender a los niños.

El problema comenzó porque nuestra escuela fue vandalizada en diferentes ocasiones durante el 2020”, expuso, “y de las 19 aulas que tenemos, la mayoría se quedaron sin aire o cableado”. “Hay otras aulas que sí tienen aire, pero son viejísimos y no enfrían como deben hacerlo, y hay aires que pusieron en el 2019, pero por algún desperfecto dejaron de funcionar”, explicó.

Durante el ciclo escolar anterior, contó, decidieron hacer un regreso a clases en modo híbrido, aun cuando las condiciones no eran idóneas para eso, lo que hizo que alumnos y maestros sufrieran calor o dificultades para estudiar.

Y a pesar de que solicitó en diferentes ocasiones el apoyo de la SEC, para que solucionaran el problema, jamás obtuvo una respuesta positiva, siendo por ello que este ciclo optó por no hacer lo mismo.

Hemos estado mandando información, solicitudes, pidiendo apoyo para la reparación de 57 aires que tenemos sin funcionar, e incluso han ido los padres de familia a exigir que nos hagan caso. ”El ciclo escolar pasado, como pudimos sacamos el curso, porque fue una maravilla como resistieron los niños y los profesores las altas temperaturas, pero ya no más, porque si iniciamos y nos conformamos otra vez, no van a hacer igual que el año pasado, y no va a venir nadie”, mencionó.