Están "ilegales" un 40% de los espectaculares

HERMOSILLO, Sonora.- Los propietarios de un 40% de los anuncios publicitarios ubicados en las calles, tales como espectaculares y vallas, no han renovado el permiso correspondiente para operar, señaló José Eufemio Carrillo Atondo.



El titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología indicó que en Hermosillo hay un total de 332 anuncios, los cuales están colocados en diversos corredores urbanos.



"Son 194 que ya están regulados y 138 que tienen pendiente su regularización, es decir, estamos hablando de un 40% que aún no ha realizado este trámite o no lo han completado", comentó el funcionario.



Durante las pasadas lluvias se afectaron cuatro anuncios publicitarios, equivalente a un 1%, detalló Carrillo Atondo y solo uno causó daños a terceros, pero al contar con seguro de daños se hará responsable de estos.



"En el caso de uno de los espectaculares que cayó y dañó algunos vehículos", explicó, "este seguro es para que el responsable pueda dar respuesta con el seguro a estos daños que se hicieron".





LOS REQUISITOS



De acuerdo con el Reglamento de Imagen y Publicidad Exterior, estos anuncios deben de cumplir una serie de requisitos, como no estar colocados en interior de zona habitacional.



El lugar en el que estén ubicados debe tener un área de 250 metros cuadrados o mayor.



La estructura debe permanecer dentro del terreno, es decir no deben salir a la vía pública o a otros lotes y todos los anuncios tienen que tener firma del responsable que debe estar acreditado ante el Ayuntamiento.



Carrillo Atondo puntualizó que hasta el momento no se han retirado anuncios publicitarios en las calles, ya que se espera que los dueños de los 138 faltantes renueven su permiso.