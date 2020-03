Están hartos de quemas de basura en Real del Cardo

HERMOSILLO, Sonora.- Hartos de las quemas diarias de basura y maleza dijeron estar los residentes de la colonia Real del Cardo, luego de que se registrara un incendio en un predio baldío y parte de un arroyo donde hay cantidades exageradas de basura acumulada.

El fuego inició alrededor de las 11:00 horas del lunes, en un terreno ubicado en las calles Emancipación y Alianza, por una persona que no pudo ser identificada por los vecinos.

"La gente es bien cochina y siempre tira la basura ahí, aun sabiendo que el camión pasa los miércoles y los sábados, pero les vale, echan la basura como les da la gana y a nosotros nos afecta porque hasta animales muertos vienen y echan, y se viene toda la peste.

"Siempre les decimos nosotros, pero la gente no entiende, no hace caso y ahora hacen esa quemazón que se mete a las casas el humo, se nos apesta toda la ropa, los muebles, todo lo que tenemos en las casas, y todo porque queman. Ahorita no sabemos quién prendió", comentó una de las afectadas.

TIENEN TEMOR

Por temor a represalias, los denunciantes prefirieron permanecer en el anonimato, ya que aseguraron que siempre son los mismos que tiran la basura, tanto en el arroyo como en el terreno de a lado y temen que les hagan daño por reportar el problema.

"Pero es que ya estamos enfadados, cuando llueve se nos inundan las casas, porque la basura taponea el arroyo y el agua se viene para acá, sube hasta un metro de alto.

"Ya lo han limpiado", agregó la perjudicada, "pero la gente insiste en hacer su cochinero porque le da flojera sacar temprano la basura, aparte que se llevan muchos locos, de esos con carritos que juntan cosas".

PIDEN APLICAR LA LEY

Apoyada por un grupo pequeño de vecinos que observaban cómo la maleza y la basura acumulada era devorada rápidamente por las llamas, la mujer solicitó a las autoridades que apliquen la ley en el lugar y que sancionen a los que arrojan basura y, sobre todo, los que le prenden fuego al sitio, ya que pudiera propagarse a las viviendas aledañas.