HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de las colonias Antorcha Campesina, Cajeme, Humberto Gutiérrez y Plutarco Elías Calles, pidieron de nuevo a las autoridades la construcción de un puente para cruzar un canal, después de que en vísperas de la Navidad quedaran prácticamente encerrados en sus casas.

Los residentes de cuatro colonias ubicadas al Norponiente de la ciudad, por la creciente de un canal que se presentó con las lluvias el pasado 24 de diciembre, sufrieron lo de cada año.

Como cada temporada de lluvia en Hermosillo, los residentes de los cuatro sectores se quedaron prácticamente encerrados en sus casas, ya que no pudieron cruzar el canal Lázaro Cárdenas, para poder realizar sus últimas compras de Nochebuena.

"Pues me quedé encerrada en la casa, qué le iba a hacer si no pudimos cruzar el arroyo, no pude comprar una hojas para los tamales que me faltaban y otras cositas, y aquí en la tienda se acabaron.

Siempre es la misma y estamos cansados de pedir que nos hagan un puente, lo bueno que (en Nochebuena) fueron pocas horas porque no llovió mucho, pero otras veces dura hasta días y medio sin que podamos pasar para el Cárdenas", expresó Eulalia García.

El cruce afectado se ubica aproximadamente a 2 kilómetros al Poniente, al final del bulevar Lázaro Cárdenas, en un camino de terracería que conlleva como primer punto a la colonia Antorcha Campesina, donde viven decenas de familias que resultaron afectadas.

Los ciudadanos destacaron que ya se han realizado las gestiones ante las autoridades para la construcción de un puente, por lo que invitaron a los responsables a acelerar el proceso porque cada vez son más las personas que habitan aquella zona.