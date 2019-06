"Estamos aterrados, realmente ": Vecinos de la Ferrocarrilera

HERMOSILLO, Sonora.- Abusos sexuales, robos, asaltos y riñas ocurren de forma ocasional en un terreno baldío ubicado en la colonia Ferrocarrilera, lo cual tiene aterrados a los residentes quienes pidieron ayuda a las autoridades municipales.



"Estamos aterrados realmente", expresó una de las vecinas, "y lo más triste es que no nos atrevemos ya a decir nada porque la toman contra uno".



"Es una situación que venimos denunciando de años atrás y no nos han hecho caso.



"Necesitamos que las autoridades vengan y comprueben por sí mismas lo que está pasando aquí", aseguró, "porque hasta violaciones hacen aquí y uno no puede decir nada".



De acuerdo con los residentes del lugar el problema se presenta en un terreno baldío localizado en la calle Iglesia, entre bulevar Mazón López y Rama Blanca, al Oriente de la ciudad.



Los reportantes coincidieron que el lugar es utilizado por los delincuentes para cometer actos ilícito, a cualquier hora del día, pero aumenta el grado de peligrosidad al caer la noche.



"Y van a decir que porque hay mucho ‘trampita’ es peligroso, pero no es tanto eso, sino que los mismos malandros de aquí hacen sus cosas. Yo tengo toda la vida viviendo aquí y siempre ha sido así", señaló uno de los afectados, "ahora están de remate o será que ya no aguantamos".



En administraciones anteriores, señalaron que presuntamente la Policía estaba coludida con los ladrones, ya que ellos mismos iban por los objetos robados, pero confían en que las cosas han cambiado, lo cual los ha hecho perder el miedo para denunciar.



"Ahora está muy cambiada la cosa", resaltó uno de los vecinos, "por eso estamos pidiendo a la Policía que venga y se echen una vuelta, porque hasta que pase algo grave se darán cuenta de que

teníamos razón".



Según los colonos una de las soluciones sería cercar el predio, como así lo solicitaron hace tiempo, para evitar que personas sin oficio ni beneficio se introduzcan al lugar y cometan actos deshonestos, lo cual garantiza la seguridad de las familias.