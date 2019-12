Está su casa llena de material... ¡otra vez!

HERMOSILLO, Sonora.- "En el desorden, está el orden"Son las 11:30 de la mañana y de pie, en la calle mientras observa melancólico su hogar, comenta que viene a su mente esa frase que afirma leyó en "El Quijote", de Miguel de Cervantes Saavedra.

Con voz pausada no puede evitar derramar lágrimas cuando se le recuerdan los años en los que brindaba asesoría a clientes en una conocida tienda naturista sobre tés y suplementos alimenticios y cuando recorría la Universidad de Sonora para ofrecer en venta bollitos y panes de zanahoria a principios de los noventa.

De manera tranquila explica sus razones para conservar el material que él detalla, es para reciclar. Señala que está consciente de que hay quienes lo llaman "acumulador", situación que ya no le duele, gracias al trabajo de meditación que ha realizado.

"Hubo un periodo en el que tuve que trabajar mentalmente y hacer caso omiso de esos comentarios porque son negativos", expresó.

Él constantemente hace hincapié en la importancia de cuidar el medio ambiente y reciclar. Y a pesar de la gran cantidad de objetos almacenados en el lugar, no había malos olores.

Ya en mayo de 2011 el Municipio realizó la limpieza de la vivienda, de la cual se extrajeron más de 30 toneladas de material. En aquella ocasión también acudió un equipo multidisciplinario para apoyar a la familia compuesta por don Jesús y su esposa Yolanda.

Al pasar por ahí era imposible que la curiosidad no "invitara" a ver por qué estaba cerrada a la circulación vehicular, por qué había policías municipales y un camión recolector estaba atravesado.

EL ÚNICO PROBLEMA "ES ESE"

"El señor es muy amable, y es una buena persona... el único problema pues... es ese", expresó una de las vecinas mientras señalaba el frente de la casa.

Hace dos semanas vecinos externaron su preocupación a la Coordinación de Servicios Públicos Municipales, pues el material que la familia conserva en el frente, el patio, el interior de la casa y en el techo, es flamable, además de la fauna nociva que se genera.

Acudieron a platicar con él y accedió a que se realizaran los trabajos de recolección en el lugar, con muy buena actitud, según indicó Norberto Barraza Almazán, director de Servicios Públicos Municipales.

"Venimos en conjunto a ver la situación del porqué del acumulamiento, y el señor nos comenta que acumuló por cuestiones ecológicas principalmente", explicó, "es acumular material reciclable para poderlo procesar, entonces le comentamos de la situación difícil que está, al estar su casa completamente invadida, sobre todo que viven adentro él y su esposa".

Hay muy buena disposición de Jesús Machuca, pero aún así no pudieron ingresar al interior de la vivienda, pues para accesar hay que hacerlo por estrechos túneles. También pudieron conversar con Yolanda Pelayo, de 57 años, y quien se encuentra bien.

"Su esposa ya por lo menos salió de la casa, bajo un sistema de túneles en su interior, ya se reconoció a la señora, está bien, pero sí su condición de vida pues es muy delicada por la situación en la que está", expresó.

Las autoridades tienen prisa por limpiar el lugar, ya que al empezar a remover los objetos genera que la fauna nociva salga. Una vez hecha la limpieza se hará una fumigación, por el bien de la pareja y también de los vecinos.

En el lugar él conversó con un par de sicólogos, quienes atentos escucharon los argumentos de Machuca y quedaron en seguir platicando.

El 21 de mayo del 2011 EL IMPARCIAL publicó el caso de la pareja de recicladores.

"LABERINTO DE BASURA"

"Ya es un material de hecho... basura, lo vamos a llevar al relleno sanitario, ya está muy maltratado el material está húmedo, está contaminado", afirmó Barraza Almazán.

"No hemos podido entrar a la casa, porque además son actividades de riesgo que habría que evaluarlas, ahorita lo que no más vemos en forma aparente es que la casa está completamente llena de basura, los patios a la altura de los techos está llena completamente y ellos no más accedían a través de un túnel que está en la parte trasera.

"Había un túnel en la parte de enfrente por lo que nosotros vemos de que se iban hasta la parte trasera del techo y luego bajaban", explicó, "entonces sí, es un laberinto de basura".