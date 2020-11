HERMOSILLO.- “Dios, el amor de mi esposa, familia y amigos me ha dado la fortaleza para seguir vivo y mientras eso no me falte seguiré mi lucha”, expresó Carlos Vázquez, quien a sus 60 años ha sido diagnosticado con síndrome Hamman Rich y requiere un trasplante de pulmón para seguir viviendo.

Esta enfermedad le da a una persona en un millón, entonces me saqué la lotería”, bromeó con esfuerzo, “desafortunadamente los efectos que tiene este síndrome es que a los pulmones les deja fibrosis y el oxígeno que recibe es cada vez es menor, lo que me ha hecho ser dependiente de un concentrador de oxígeno”, explicó.

CÓMO EMPEZÓ

Carlos Vázquez ha sufrido por este padecimiento desde noviembre del 2018, al principio, contó, todo parecían gripas leves y constantes, pero poco a poco comenzaron a ser más graves, hasta el punto de hacerlo terminar hospitalizado en enero del siguiente año.

“Carlos fue hospitalizado en enero del 2019”, recordó Martha Bernal, cónyuge de Vázquez, quien retomó la historia por la agitación que le causó a su esposo el hablar.

“Duró hospitalizado 45 días, 25 en terapia intensiva y salió del hospital el 3 de marzo del 2019. Después vino a hacer su rehabilitación en casa, inmóvil, sin masa muscular y con traqueostomía, pero eso sí, con unas ganas de vivir y un empeño por lograrlo tan grande, que en 50 días logró ponerse de pie y caminar”, relató conmovida.

Toda esa fortaleza por parte de Carlos le ha permitido ser, hasta el momento, el único sobreviviente de la enfermedad por más de 6 meses, lo cual, dijo, lo hace sentir muy afortunado, pero sobre todo agradecido con Dios por la oportunidad de seguir compartiendo momentos con sus seres queridos.

Carlos Vázquez y su esposa e hijos en su festejo de cumpleaños.

NO HAY HISTORIA CLÍNICA

“Definitivamente soy afortunado, porque en sí el hecho de estar vivo ya es una victoria, pero saber que Dios me ha dado tiempo de seguir disfrutando más la vida es para mí muy importante”, dijo agitado.

“Aún más cuando no hay historia clínica sobre esto, ni estudios, ni gente que sobreviva, entonces no saben cómo tratar al que llega a vivir, así que estamos en prueba y error, viendo qué funciona, qué no y a seguir echándole ganas”, señaló.

Desafortunadamente, la fibrosis que ataca su cuerpo no se detuvo, lo cual ha empeorado su diagnóstico y en este momento su único tratamiento para sobrevivir sería poder tener un trasplante de pulmón, para lo cual, se requiere de al menos 6 millones de pesos.

UN RETO GRANDE

Martha Bernal, su esposa, admitió estar consciente de lo grande que es el reto que enfrentan en este momento, aun así, dijo, tiene fe en Dios de que todo en esta vida es posible, por ello, comenzarán a hacer actividades para juntar la cantidad y darle a Carlos otra oportunidad de vida.

“La enfermedad de Carlos ha sido difícil, pero ha sido también una enseñanza y un aprendizaje para la familia que nos ha regalado mucha unión”, manifestó.

“Hemos visto cómo la relación con nuestros hijos se ha fortalecido, igual entre nosotros, entonces un miedo absoluto no tenemos. Hemos visto que Dios manda pruebas, pero nos capacita para soportarlas, y creemos que nos dará otra oportunidad de vida con su trasplante”, añadió.

Carlos, Martha y toda su familia, saben que el reto que tienen adelante parece imposible, pero están convencidos de que para el amor y la fe, no hay hasta ahora, “una montaña que no se mueva”, tal como dice la canción que escuchan como inspiración.

EN CORTO

Para ayudar a la familia con sus actividades, pueden visitar la página de Facebook “Unidos por Carlos Vazquez, donde hay un ingreso directo a la plataforma “Go Found Me” y toda la información de las diferentes actividades

Hacer depósito a las cuentas de banco Banorte:

05 93 49 83 72

Clabe:

07 27 61 00 59 34 98

37 27

Tarjeta

4915-6674-5911-5046

O bien comunicarse al teléfono

66-21-12-58-01