Espera alcaldesa resolver tema alumbrado para fin de año

HERMOSILLO, Sonora.- La alcaldesa Célida López Cárdenas aseguró que el tema de la concesión de alumbrado público tiene que quedar resuelto antes de que termine el año, con dos rutas a favor de la ciudad, como son que se vote la cancelación en Cabildo o por medio del mutuo acuerdo con la firma del concesionario.



La presidenta municipal explicó que se llevó a cabo una muestra que permitió auditar lo instalado por la concesionaria ConLuz HMO, como se hizo en un principio, y que arrojó la evidencia de todas las deficiencias técnicas; y esta última auditoría fue muy relevante, porque se sumó personal del banco a la investigación de campo en cuestión, banco que ya tiene toda la información.



“Esta muestra nos permite asegurar a los ciudadanos de Hermosillo que tenemos todos los elementos para poder llegar a una sentencia, si seguimos por la vía judicial, en la que nosotros podamos cancelar esta concesión”, destacó.



Recordó que es una concesión a 15 años que el ex alcalde Manuel Ignacio “Maloro” Acosta acordó, que consistía en pagar 18 millones de pesos mes a mes, con lo que se sumaría al final un total de más de 3 mil 800 millones de pesos; sólo este contrato duplica la deuda del Municipio en bancos, que es de mil 800 millones.



Con el apoyo de un grupo importante de técnicos hay evidencia que no se cumplen las especificaciones, afirmó, hay luminarias que están encendidas de día o que no encienden de noche, de los 21 circuitos, sólo uno reconoció la CFE, y la administración pasada nunca realizó la supervisión de la instalación.



CONTRATO EJEMPLO



La munícipe expuso que se trata de un contrato ejemplo de lo que no debe suceder en el País y en la administración pública, donde no se cuida la inversión y no se vigila que el recurso se haya invertido en la ciudad, porque están seguros que no se invirtieron los 780 millones de pesos que el banco le prestó a la concesionaria y, por lo tanto, tienen la certeza de que van a poder terminar con ese título de concesión.



Enfatizó que la concesionaria desde el 2018 no recibe un pago, pero también es cierto que dicha concesionaria no está al frente del servicio, sino que ha sido personal de la Dirección de Alumbrado Público la que ha resuelto más de 6 mil reportes.