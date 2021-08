Escuelas de Hermosillo: Papás limpian las escuelas para el regreso a clases

HERMOSILLO.- Como papás no podemos quedarnos sentados a esperar que todo nos caiga del cielo, es una posición muy cómoda, pero que no tiene ningún beneficio para nuestros hijos, porque ni la SEC, ni la escuela van a hacer las cosas si no nos movemos, afirmó Guadalupe Soberanes, quien desde el viernes pasado se ha dedicado a limpiar la escuela donde tomará clases su hijo.

Sobre los protocolos sanitarios del plantel, señaló que en los baños no hay papel, ni jabón disponible para los niños, siendo incluso la misma escuela la que solicitó a cada menor traer su kit de higiene para que puedan estar seguros del contagio.

La maestra nos pidió que viniéramos a ayudar el pasado jueves, y solo dos mamás dijimos que si podíamos, el viernes a las nueve nos presentamos las dos mamás, el sábado vinimos solo mi esposo, y hoy vine sola, porque ni la maestra pudo venir porque tuvo curso, contó.

Si nos ponemos a esperar a que lleguen los recursos federales, que la autoridad haga algo, no va a pasar, porque siempre los papás somos los que pagamos todo, apoyo de la Secretaría jamás va a haber, pero si los papás no nos movemos jamás se va a hacer nada y todo va a estar peor, insistió.

Soberanes desde el viernes de la semana pasada ha dedicado dos o más horas de su día a limpiar las instalaciones de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en San Benito.

CON SUS RECURSOS

Con productos de limpieza que ella misma ha comprado aseó el salón de su hijo, fumigó el lugar, y junto a su esposo dio mantenimiento a los pasillos externos del plantel, todo con la esperanza de que el próximo 30 de agosto su pequeño pueda regresar de forma presencial a sus clases de sexto año.

Todo ha sido con recurso propio, nosotros hemos comprado los fumigantes y los productos de limpieza, pero para mí lo importante es que mi hijo va a volver a clases, porque él tiene autismo y es algo que necesita para poder desarrollarse mejor académicamente, expuso.

FALTA UNA SEMANA

A una semana del regreso a clases el personal de la primaria, Luis López Álvarez, en la colonia Café Combate, no se siente preparado, pues durante la contingencia sus aulas y las instalaciones fueron violentadas.

Nosotros no podemos regresar, no están las condiciones de la escuela aptas para volver, afirmó Gabriel Apodaca Guerrero, director del tuno vespertino.

Detalló que se llevaron todo el cableado, la subestación eléctrica del centro de carga principal, una puerta y ventanas de aluminio, tuberías de agua y tuvieron daños en los salones de cómputo y dirección.

El material ya fue reportado ante la policía y la Secretaría de Educación y Cultura, mencionó que esperan puedan darles esta semana las condiciones para un regreso seguro.

Si no hay condiciones no vamos a regresar porque no podemos exponer a los niños, que es lo más importante, expuso. La respuesta de la Secretaría fue que intentarían tener todo resuelto para esta semana.

Aunque aún no estén en condiciones, comentó que los dos turnos se pusieron de acuerdo para tener limpias las aulas, preparar los protocolos de cuidado y hacer un ensayo sobre el manejo del ingreso a la escuela.

A pesar de la disposición del personal y docentes, Apodaca, expresó que hay incertidumbre que se vive. Se han disparado los contagios y honestamente siento miedo, ya tuve Covid y sé los síntomas. Tenemos miedo pero aquí estamos.

Salvador Mendoza Montaño, jefe del sector seis de Hermosillo y escuelas de la Sierra, indicó que todas las escuelas que corresponden al sector ya están listas, salvo las que tienen problemas de robo o están realizando alguna construcción.

El regreso a clases está muy cerca, muchos profesores ya están listos a pesar del panorama que se registra frente a los contagios por Covid-19. Escuelas como la Luis López Álvarez, esperan resolver durante la semana su situación.