Escasea el agua en la 5 de Mayo

HERMOSILLO, Sonora.- En la colonia 5 de Mayo padecen de la escasez de agua desde hace tres semanas, les llega por pocas horas al día y hay vecinos que no cuentan con un recipiente para guardar el vital líquido.



Lucrecia Muñoz, vecina del sitio apuntó que tiene su vivienda en la cima del cerro de la colonia y el servicio de agua lo tienen por cuatro horas al día, tiempo que aprovechan para llenar un tambo de 200 litros.



Es el único recipiente que cuenta y de ahí tiene que acarrear agua para hacer labores de limpieza y riego de árboles; a veces no le alcanza, expresó.



Víctor Manuel Torres, otro habitante de la colonia, explicó que ayer a las 11:00 horas ya no tenían con suministro de agua y lo malo es que no les avisan que cortarán el servicio; son vecinos ubicados en la calle Everardo Monroy, al Oriente de la avenida Rafaela Morera.



"¿Se acuerda cuando empezaron a cortar mucha por todas partes? Desde entonces estamos así, esa vez duramos casi una semana sin agua sin que nos avisaran nada, hicieron paro (de calle), y ya nos la dejaron, pero desde entonces a las 3 de la tarde ya no tenemos agua", recordó.



A las 05:00 horas es cuando regresa el servicio y se corta alrededor de las 15:00 horas, aunque ayer tuvieron problemas desde las 11:00 horas.



Santiago Enríquez, vecino de la colonia 5 de Mayo comentó que les falla el suministro hace tres semanas.



Señaló que ante la situación de escasez de agua adquirió un tinaco, pero no todos pueden comprarlo.



SALEN DE OPERACIÓN 4 POZOS



La salida de operación de cuatro pozos de Los Bagotes afectó ayer el suministro de agua en algunas colonias de Hermosillo, entre ellas la 5 de Mayo, informó el vocero de Agua de Hermosillo, César Gómez.



"Hubo una salida de cuatro pozos para allá para Los Bagotes, por cuestiones eléctricas, ya se normalizó pero el servicio no se restablece al igual que se prende el pozo", explicó.



Las temperaturas superiores a 40°C aumentan la demanda de agua y baja la cantidad de líquido que llega a las zonas altas, indicó, como en la colonia 5 de Mayo.



Recomendó que la población cuente con un tinaco para abastecerse, para que no les afecte la demanda de agua que hay en la ciudad.