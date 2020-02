¡Es un "super" cosplayer!

HERMOSILLO, Sonora.- Los superhéroes de los cómics y las películas han inspirado a niños de todo el mundo a convertirse en héroes. Así sucedió con Juan José Jesús Cruz Noriega, quien luego de ver la película “El Hombre Araña 2” (2004) quiso sentirse como un verdadero superhéroe; fue ahí cuando empezó a disfrazarse como uno.

“Yo quería sentirme como él (Spider-Man), quería ser un superhéroe y por eso empecé en el cosplay, con disfraces que me compraba mi mamá (…) El cosplay me genera el sentimiento heroico de portar el símbolo del superhéroe, de portar el murciélago, la “S” o la calavera, la emoción de ser el héroe del día”, dijo Juan José para EL

IMPARCIAL.

El estudiante de Ingeniería en Diseño Gráfico Digital de la Universidad Kino aprovecha los conocimientos de su carrera para sus cosplays, pues aunque la mayoría son comprados, él mismo le hace cambios al traje.

“Les cambio las capas, que las hacemos entre mi papá y yo, o los pinto como yo los quiero a como son en la pantalla o el cómic. Como mi carrera está más basada en el arte y la ingeniería, estoy metiendo eso que estoy aprendiendo en los cosplays poco a poco. Por ejemplo me tocó hacer uno de 'Batman' donde le metí luces leds en el pecho, y vi un video de electrónica en Internet una noche”, comentó.

Para él, el cosplay es más que sólo ponerse el traje, pues tiene todo un proceso de preparación previa, desde rutinas de ejercicio hasta ver las películas del personaje para entrar en el papel.

“No sería un superhéroe si no estoy grande o cuadrado como lo hacen ellos. Me tocó ser un ‘Superman’ muy flaco y la gente me lo decía. Lo que es psicológicamente me meto en el personaje viendo las películas o leyendo el cómic. Para el físico llevo una rutina de ejercicio; hago cardio y levanto pesas. En la escuela hay gimnasio y ahí es más accesible. Sigo una página en Instagram que te dan dietas y planes de ejercicios de superhéroes”, explicó.

Planea con anticipación el cosplay que realizará y para costearlos ahorra dinero de sus trabajos como freelancer y hace diseños para empresas y páginas web. Además, tiene un amigo que lo contrata para disfrazarse de ‘Iron Man’ en su negocio.

Uno de los sueños de Juan José, es viajar a la San Diego Cómic Con para lucir sus elaborados trajes de superhéroe.

Facebook: Joe's Art & Cosplay

Instagram: @joes_cosplaysandart