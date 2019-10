Es un orgulloso Guardián Escolar

HERMOSILLO, Sonora.-Empezó a ayudar en la escuela de sus nietos y eso le abrió las puertas para formar parte del programa Abuelo Guardián Escolar, de la Secretaría de Seguridad Pública y Abuelos Trabajando.

Desde hace varios años Jesús Antonio Moreno Arreola, de 71 años, presta sus servicios voluntariamente a la Escuela Primaria Carmen Serdán, en la colonia Sahuaro Indeco, donde dos de sus seis nietecitos estudian, platicó.



"Empecé yo con esta actividad en el Escuadrón Vial de la escuela, porque al llevar yo a mis nietos veía que en el rol que tenía cada grupo, mayormente eran señoras y veía que se paraban en la orillita con miedo, porque la calle Mendoza es muy transitada y empecé a quedarme a apoyarlas", dijo.



"Pero un buen día me encontré al maestro Virgilio Arteaga en la Secretaría de Educación y él me comentó del programa de Abuelos Guardianes, y vine, me registré y desde hace tres años estoy ayudando en la escuela con la vialidad y obtengo un dinerito", agregó.



La cercanía que tiene con los vecinos es lo que lo ha mantenido entusiasmado."Inclusive", agregó, "me jacto de tener colección de chalecos que me han regalado, silbatos y cosas así que la misma gente me regala".



Don Jesús Antonio agradeció al programa de Abuelos Trabajando por la oportunidad que le brindaron, ya que su esposa padece una enfermedad crónica y le da tiempo de estar al pendiente de ella, al mismo tiempo de valerse por sí mismo.