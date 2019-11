"Es un entusiasmo vender EL IMPARCIAL y La I... me da energía"

HERMOSILLO, Sonora.- "Es un entusiasmo vender EL IMPARCIAL y La i… esto me da energía, me da fuerzas de seguir adelante", fueron las palabras de Artemio Mendoza Velázquez, quien lleva más de 16 años como voceador en Grupo Healy.

Desde siempre, Artemio, de 66 años de edad, ha sido un fiel lector de La i hasta que un día un vendedor de perifoneo lo invitó a trabajar como vocero de EL IMPARCIAL y desde entonces ha sido parte del equipo y es uno de los integrantes con más antigüedad.

Casualmente compraba yo La i, venía un muchacho a entregarme a domicilio Lai, y un día me dijo: ‘Oiga, ¿no quiere trabajar con nosotros?’. Yo le pregunté que si de qué, y me dijo que en un crucero, y le dije: ‘Bueno, pues dile al supervisor’.

"Le habló al supervisor y ya vino, y así fue como empecé a vender en mi primer punto, que fue en García Morales y Quiroga. Al principio no estaba uno muy acostumbrado a vender el periódico, porque atender a las personas, para que vean el entusiasmo que uno tiene, pues no es fácil", dijo.

Con el paso de los años don Artemio ha sabido ganarse a sus clientes, quienes diariamente le compran el ejemplar en Agustín Zamora y Juan Bautista Escalante.

"No hay como comprar el periódico, sentarse en un rato de descanso con una tacita de café y leerlo a gusto, hojearlo… eso es lo importante.

"Yo, por ejemplo, tengo a mis nietos y mis nietas, y saben escribir perfectamente y leer perfectamente, gracias al periódico", externó, "yo le digo a mis nietos: ‘Oye, ve el encabezado, no traigo mis lentes, por favor’, entonces se ponen a leer los niños y les gusta la lectura".

Para ayudarse económicamente, don Artemio trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial, pero eso no le quita el gusto por vender el periódico en el punto que le asignaron desde hace casi los 16 años que lleva como vocero.

"Dejé de vender el periódico unos cuatro meses, pero volví porque me hace falta el ejercicio, el relajamiento con las personas, yo platico con los clientes, los motivo, ellos me motivan y eso los anima a comprar el periódico.

"‘¡Ey, Mendoza’!, me gritan los clientes, porque así es como me conocen", contó, "y estos dos días que no he ido por la lluvia se van a preocupar".