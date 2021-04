“Es muy difícil adaptarte a no ver y depender de una silla”

HERMOSILLO.- “Es muy difícil adaptarte a no ver, depender de una silla para moverte porque no tienes una pierna, la diabetes y la depresión acabaron conmigo”, expresó don José Enrique Méndez González, de 67 años de edad.

En la banqueta de su hogar sentado en su vieja silla de ruedas don José Enrique pasa las tardes a la espera de sentir los últimos rayos del Sol y de que alguien llegue a platicar con él.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Trabajé desde los 6 años para ayudar a mis padres, yo hacía escobas de mijo, por más 50 años me dediqué a eso, no me casé, no tengo hijos, siempre estuve al pendiente de mis hermanos y mi casa”, relató.

Perdió la vista y una pierna a causa de la diabetes y aunque recibe atención médica en el Hospital General, las pastillas que le dan no le alcanzan para la siguiente cita y no cuenta con los recursos para costear el medicamento.

“Yo quisiera que me regalaran una silla, esta no tiene empaques en las llantas, ya está muy acabada y que si se puede que me trajeran pastillas para completarme”, agregó, “hay gente de la colonia que me regala fruta o despensa porque saben mi situación”.

¿DESEA APOYARLO?

Si desea apoyarlo puede acudir a la calle Hermenegildo Peña número 87, en la colonia Hacienda de la Flor.

¿QUÉ NECESITA?