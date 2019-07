Es de familia

HERMOSILLO, Sonora.- La oportunidad ideal para consolidarse en su trayectoria profesional es como Pablo Gómez afronta su incorporación al equipo de Cimarrones de Sonora en el Ascenso MX.



Hijo de Pablo Hernán Gómez, ex futbolista del Pachuca, a sus 22 años de edad viene procedente del equipo de Puebla, en el cual hizo su debut en la máxima categoría el pasado Clausura 2019.



En el último semestre, el jugador que se desempeña como extremo participó la mayoría de sus minutos con la filial Sub 20 camotera con seis compromisos, todos como titular y tres goles, y un partido de actividad en Copa MX.



"Más que lo tomo como una experiencia más en mi carrera, de poder sobresalir, destacar, y que más que nada en Cimarrones, que me dieron la oportunidad y hay que aprovecharla para mí ahora en este torneo", señaló.



Después de más de un mes de pretemporada, con cinco partidos disputados en la gira de preparación en Querétaro, el elemento de 22 años de edad está comprometido en rápidamente adaptarse a la idea que intenta instruir el director técnico Isaac Morales.



"Los partidos de la pretemporada nos ha ido muy bien, y creo que de poco se va empezando, estamos buscando trascender en lo colectivo. La idea del ‘profe’ está clara, un equipo dinámico, le gusta que ataquemos rápido y para defender sea igual de intenso, y todavía estamos agarrando ritmo en cancha", declaró.



Como un elemento que constantemente pisará el área rival en los 90 minutos de juego, Pablo Gómez tiene la firma convicción de ayudar en la forma que sea posible a sus compañeros, ya sea con asistencias o con anotaciones.