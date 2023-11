Es Hermosillo segunda capital del País con más reducción en homicidios dolosos: Antonio Astiazarán

HERMOSILLO, Sonora.- El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, celebró la aprobación en Cabildo de doce protocolos de actuación en los que deberán capacitarse los policías municipales como parte del cumplimiento de los estándares de la Certificación Policial Ciudadana (Certipol).

Este último año Hermosillo es la segunda ciudad de México donde más se han reducido los homicidios dolosos de todo el País y eso, sin duda, es un compromiso enorme para todos los que estamos aquí presentes como Gobierno Municipal, para no bajar la guardia y seguir siendo referente en materia de seguridad en nuestro País”, reflexionó.

“Toño” Astiazarán se refirió a los datos que en la víspera dio a conocer el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se ubica a Hermosillo en el segundo lugar en las primeras 10 ciudades capitales con más reducción en la comisión del delito de homicidio doloso,sólo por debajo de Guadalajara y por encima de Morelia, Zacatecas y Mexicali.

Subrayó que ello se suma a la información que anteriormente generó el Instituto Nacional de Estadística,Geografía e Informática(Inegi), donde se distingue a Hermosillo en el País por la reducción en la percepción de inseguridad.

El presidente municipal confió en que los protocolos aprobados en esta ocasión, y los que se encuentran en proceso en la Policía Municipal,deriven en la certificación Certipol, en la que trabaja la corporación con asesoría y acompañamiento del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).

No cabe duda, vamos por el camino correcto, pero también no cabe duda de que nos hace falta seguir con este tema que es tan importante y tan sensible para las familias hermosillenses”,expresó previo a la aprobación por unanimidad del punto de acuerdo relativo a los protocolos de actuación de los agentes municipales.