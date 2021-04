Es Fermín González el nuevo alcalde de Hermosillo ante licencia de Célida López para elecciones

HERMOSILLO, Sonora.- Es Fermín González Gaxiola el presidente municipal de Hermosillo, tras pedir licencia para contender en el próximo periodo electoral Célida López Cárdenas por 90 días.

Durante sesión Extraordinaria de Cabildo la comuna votó de forma unánime.

López Cárdenas manifesto que se han cumplido dos años y medio de esfuerzo con un equipo de trabajo.

"Me he entregado en cuerpo y alma para atender esta ciudad, agradezco el comprmios de gente incalsable que me ha acompañado, gente honesta y talentosa", aseveró.