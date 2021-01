Ernesto Gándara se registra como pre candidato a gobernador de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Este sábado se registró ante el Comité Directivo Estatal del PRI, Ernesto Gándara Camou como pre candidato a la gubernatura del estado.

En un evento transmitido a través de la plataforma Zoom, integrantes de la comisión de delegados recibieron los documentos presentados.

Gándara Camou será quien encabece la pre candidatura con la alianza Va por Sonora, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD, en una candidatura común en el Estado, como ya se informó hace unos días por estos partidos.

Ernesto Gándara reconoció al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por haber tomado esta decisión, aunque difícil, de aliarse con estos partidos.

"Una gran alianza con los partidos que con responsabilidad han atendido y entendido lo que quiere la sociedad, no duelos de vanidades, no generación de odios, no buscar unos a otros culpables y los otros ser los salvadores, sí ser un gran equipo para darle soluciones a la gente y hacer consenso para sacar las cosas adelante en el Estado", expresó.

En esta semana Ernesto Gándara se reunió con militantes del PAN y PRD, dijo.

"Estoy confiado en la gente y los militantes de nuestro partido y digo nuestro porque sigo siendo simpatizante, pero entiendo que el acuerdo será buscar un gobierno para todos y en el que todos puedan participar, pero que no renuncio a mi pasado ni a mi trayectoria", recalcó.

La alianza no es una alianza de siglas, aseveró, sino una alianza desde la sociedad y hay mucho por defender.