Equipos de beisbol ignoran prohibición de jugar en campos de Hermosillo, pese a advertencia

HERMOSILLO, Sonora.- Hermosillo vive una etapa crítica en cuanto a contagios por coronavirus y en algunos campos de beisbol de la Ciudad pareciera que la pandemia es algo que ya quedó en el olvido, o bien, que jamás ha existido.

Ayer, por lo menos en dos unidades se registró la presencia de jugadores; en los campos de la Liga Palo Verde, ubicados hacia el Sur Poniente de la capital del Estado, así como en los de “La Recicladora”, donde también se detectó actividad.

Estas dos unidades no han dejado de albergar actividad desde que se prohibió el uso de espacios deportivos por parte de las autoridades municipales y estatales, y ayer no fue la excepción, en medio de la crisis de salud que atraviesa no sólo Sonora, sino todo el País y el Mundo.

En ocasiones anteriores, presidentes de las ligas involucradas han dejado claro que estos juegos no son parte del rol de sus respectivos circuitos, y que nacen de la misma intención de los jugadores de mantenerse activos.

Carlos Coronado, presidente de la Liga de Beisbol del Palo Verde, desligó por completo a su circuito de estos juegos, incluso aseguró que ya se les hizo la petición a esos dos equipos de no utilizar las instalaciones porque podrían afectar a todos.

“Ya nos llamaron la atención anteriormente por lo mismo, sobre eso, cuando fue la primera vez me llamaron la atención y a ellos ya se les dio el comunicado, y yo ya no puedo hacer nada ahí porque a ellos ya se les dio el comunicado. Yo le digo a Liga Municipal que ya no es cuestión mía”, destacó.

El presidente del órgano rector del beisbol en Hermosillo, Genaro Urías, indicó que se le hizo una observación a la Liga Palo Verde para que no volviera a suceder esta situación, por lo que evaluarán qué medida tomar a partir de este momento.

“En el caso se ser reincidente, se le propuso una sanción, destituir o desafilarlo, ya viéndolo con la Asociación y todo, pero en la reunión que tuvimos hizo un compromiso y argumentó que no eran jugadores de su liga. Son reglas de caballeros ahí”, comentó.

También se trató de pedir el punto de vista de Francisco Gutiérrez, de la Liga de Beisbol de Veteranos Viajeros y Amigos, que se juega en “La Recicladora”, pero no se pudo establecer comunicación telefónica con él.