Entre todos se puede forestar Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Plantar árboles en las casas y espacios públicos es la mejor opción para que se pueda alcanzar la meta de plantar 70 mil árboles en Hermosillo, señaló Norberto Barraza Almazán.



El titular de Servicios Públicos Municipales indicó que es necesario tomar en cuanta que lo importante no es sólo plantar el árbol, sino también es fundamental un buen mantenimiento.



"El árbol en sus primeras etapas de crecimiento necesita mucha agua, al principio para crear un espacio húmedo ya que se fortalece el árbol, empieza a ser autosuficiente cuando son endémicos o adaptados a la región en cuestiones de sequia", comentó.



Por eso, antes de pensar en plantar un árbol, es importante saber qué especie es la mejor, destacó, así como prepararse en cuestión del mantenimiento de la planta y que crezca sin problemas.



Ante esta situación, la Dirección de Servicios Públicos asesora a los ciudadanos que así lo requieran para conocer cómo sembrar o plantar árboles, al igual les detalla cuáles son los cuidados necesarios para las plantas.



"Hay muchos parques y camellones que se pueden forestar, estamos muy dispuestos a donde se nos solicite a asesorar y que la gente sepa cómo plantar un árbol, cuáles son los más convenientes y cuáles son los viveros recomendados", dijo.



En Hermosillo se tienen detectados problemas en el sector Norte, Surponiente y Oriente, destacó el funcionario, ya que en muchas colonias se les olvidó a las autoridades y a los ciudadanos destinar un espacio para arborizar.



"Esos sitios son muy densos en población y necesitamos árboles, que dan sombra y mitigan la temperatura", agregó.





NO TODOS SON ADECUADOS



Sergio Müller, activista ambiental, manifestó que la capital de Sonora poco a poco fue "tropicalizándose", ya que el 80% de los árboles en la ciudad no son especies nativas.



"Los árboles que sí son los mejores para plantar son nativos, como por ejemplo palofierro, palo verde, mezquite nativo y el árbol del fuego", detalló.



Algunas especies de árboles han sido adaptadas, tales como el mezquite chileno, sin embargo, explicó que las raíces de este árbol son superficiales, por ello al momento de fuertes rachas de viento puede derrumbarlos.



"El eucalipto no es bueno porque acidifica el suelo, no puede crecer nada alrededor; las ceibas, yucatecos y huanacaxtles, son bonitos y frondosos pero no resisten las temperaturas de la ciudad, además son propensos a la pudrición texana", advirtió.



Los árboles nativos no sufren de este hongo, por lo que recomendó plantar los árboles nativos de la región los cuales, además, dan sombra y algunos de ellos tienen periodos de floración durante la primavera y parte del verano.



"Muchos árboles que hay en la ciudad son adaptados, los cuales son el neem u olivo negro, obviamente si se le echa agua suficiente a cualquier árbol se adaptará muchos de estos árboles necesitan el triple de lo que llueve en la ciudad", resaltó.





Y EL NEEM...



El neem, además de ser utilizado por sus propiedades curativas, también es un repelente natural de insectos, como los mosquitos, pero Sergio Müller resaltó que no solamente espanta a mosquitos y moscas, sino también a abejas y otros insectos beneficiosos a la polinización y deja estériles a los pájaros que se alimentan de sus hojas.



Algunas de las ventajas que tienen los árboles nativos es que sus raíces crecen profundamente, tienen poco consumo de agua y no afectan negativamente el entorno al ser plantas que crecen y están acostumbradas a las condiciones climáticas de Sonora.