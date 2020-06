Entra en vigor el salvoconducto para desplazarse por Hermosillo; es gratuito

HERMOSILLO, Sonora.- El salvoconducto que el ciudadano puede tramitar para desplazarse en la ciudad después de las 18:00 horas es gratuito, tiene una vigencia de 30 días y entra en vigor a partir de hoy, aunque habrá tolerancia el primer día, informó el director de la Policía de Tránsito Municipal.



Jesús Alonso Durón Montaño destacó que, aunque aún se desconoce el número de trámites realizados por los hermosillenses, una vez que se solicite a través de correo electrónico o por WhatsApp, el tiempo de respuesta estará entre las 24 horas.



“El tiempo de respuesta, no me lo han dicho exactamente, pero está dentro de las 24 horas, no se va a aplicar el día de hoy sanción, tenemos que adecuarnos nosotros a las necesidades del ciudadano, a las necesidades de lo que dure el trámite.



“No podemos empezar a sancionar nosotros si es algo tardío solicitar este documento”, dijo, “ya tienen las instrucciones los elementos de tránsito de informar al ciudadano, de hacer esas recomendaciones”.



Uno de los requisitos para tramitar el salvoconducto, resaltó, es la de comprobar que realizarán actividades esenciales fuera del horario establecido



“Tenemos qué ver qué actividad están realizando. Si es una actividad que realizan en gasolineras o farmacias… hay personas que tienen negocios de restaurantes, negocios de comida, que están permitidos hasta las 10:00 de la noche si piden para llevar sus servicios, sí es necesario que muestren algún documento de esta actividad”.



Las personas que cuidan enfermos, aclaró, se pueden identificar con alguna credencial que es enfermero particular o una persona también puede realizar la solicitud y explicar que ocupa moverse en diferentes horarios.



Durón Montaño comentó que se estima que miles de personas sean las que tramiten el permiso, pero los puestos preventivos se seguirán implementando, se van a reforzar y, por lo pronto, se les solicitará alguna identificación que los acredite como personas que realizan alguna actividad esencial.



En cuanto a la sanción, agregó, será la misma que se ha manejado hasta hoy, que es la de no obedecer indicaciones del oficial en función y el costo será entre los 868.8 y los mil 737.6 pesos (entre 10 y 20 UMA).



El director de Tránsito en Hermosillo externó que con esta medida se pretende reducir la movilidad en un 30% de lo que se había estado contabilizando, ya que en las últimas semanas el promedio de aforo vehicular diario oscila entre los 40 mil y 50 mil automóviles en horas pico (17:30 a 20:30 horas).



El permiso es personal y va ligado al vehículo; no aplica para peatones, pero aclarando que el decreto vigente del Consejo Estatal de Salud de Quédate en Casa es obligatorio para todos.